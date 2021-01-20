Ankara’dan Bağdat’a teklif: Sincar’a ortak harekat yapalım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Irak temasları kapsamında temel gündem maddesi “terörle mücadelede işbirliği” olarak açıklandı. Önceki gün Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakan Mustafa el-Kazımi, Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun El Cuburi ve İçişleri Bakanı Osman Ali Ferhud El Ganimi ile görüşen Akar, başta PKK ile mücadele olmak üzere “Irak ile her türlü işbirliğine hazırız” mesajı verdi. Görüşmelerin perde arkasında, Türkiye’nin bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması maksadıyla Suriye, Libya ve Karabağ’daki desteğinin sahada sağladığı sükunet ve denge ortamına işaret edilerek, bu bölgelerdeki diğer ülkelerin aksine toprak bütünlüğünü savunan tek ülkenin Türkiye olduğu vurgulandı. Irak temaslarında 4 kritik başlık öne çıktı.

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DÜNYA Irak Cumhurbaşkanı Salih Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

IRAK ORDUSUNA EĞİTİM: Türkiye, Irak hükümetinin ülkeyi yeniden ayağa kaldırma çabalarını arttırdığı süreçte, Irak ordusuna eğitim, öğretim ve danışmanlık desteği sağlanabileceği konusunu muhataplarına iletti. Kapsamı Irak tarafından verilebilecek desteklerin ülkedeki NATO faaliyetleri kapsamında olabileceği gibi doğrudan Irak ile akdedilecek bir işbirliği anlaşması dahilinde verilebileceği kaydedildi.

TERÖRLE MÜCADELE: Irak’ın kuzeyinde süren Pençe operasyonlarının Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgede barış ve refahın tesisi için yürütüldüğü vurgulanarak, Türkiye’nin Irak yönetimine PKK’yla mücadelede ortak operasyon dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğu iletildi. Bu doğrultuda, istihbarat işbirliği, lojistik ve eğitim desteği başta olmak üzere birlikte atılabilecek adımlar gözden geçirildi. Bağdat ve Erbil yönetimlerinin Sincar’daki terör unsurlarına yönelik mücadelesinde başta İHA/SİHA teknolojisi olmak üzere Türkiye’nin milli savunma ürünleriyle desteğe hazır olduğu iletildi.

DÜNYA Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinde büyük fedakarlık gösterdiniz

KANDİL, MAHMUR, SİNCAR: Irak ve Erbil yönetimlerinin Sincar’da başlattığı PKK ile mücadele operasyonlarına ilişkin son durum gözden geçirildi. Bölgede mevcut durumun, PKK’nın Sincar’daki varlığının sürdüğünü gösterdiğine işaret edildi. Soruna kalıcı çözüm için inisiyatifi Irak’ta olacak bir ortak operasyon önerisi gündeme geldi.

IRAK’TAKİ TSK ÜSLERİ: Görüşmelerde, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki üsleri de değerlendirildi. Irak tarafı, TSK’nın bölgedeki varlığı üzerinden çekincelerini sürdürdü. Bakan Akar başkanlığındaki Türk heyeti ise Türkiye’nin, bölgede PKK terör örgütü tehdidi sürdüğü müddetçe güvenliği için tedbir almaya devam edeceğini vurguladı. İhtiyaç halinde, meşru müdafaa kapsamında operasyonların genişleyebileceği de Iraklı muhataplara iletildi.

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Hulusi Akar IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Amacımız PKK’yı bitirmek

Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, dün de Erbil’de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü. İki gündür olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptıklarını anlatan Akar, terörle ortak mücadele vurgusunda bulundu. PKK’nın bölge halkının da düşmanı olduğunu kaydeden Akar, “PKK eşittir YPG. Türkiye’nin bütün mücadelesi terör ve teröristle. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Aramızdaki işbirliğini daha da güçlendirip PKK karşısında birlikte durmalıyız. Amacımız PKK sorununu ortadan kaldırıp sınır güvenliğimizi sağlamak, komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır” dedi.