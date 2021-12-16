​Ankara’dan Libya’nın doğusuna açılım

Libya’da yaklaşan seçimler öncesi Libya Temsilciler Meclisi’nden bir heyet Türkiye’yi ziyaret ediyor. Libya parlamento heyetinin Türkiye’ye yaptığı ilk resmi programı olan üç günlük ziyarette başta Bingazi olmak üzere ülkenin doğusundan parlamenterler ağırlıklı yer alıyor.

Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuvayri ve beraberindeki parlamenter heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından da kabul edildi.

YENİ SAYFA MESAJI

Libya heyeti, Türkiye ile Hafter saldırılarıyla bölünen Libya doğusu arasında yeni sayfa açma, ülkenin güvenliği ve istikrarı için barış, yatırım ve iş birliğini Libya doğusuna da genişletme mesajıyla geldi. Türkiye’nin Trablus’taki çalışmalardan memnuniyet ifade edilerek Türk iş insanlarına Bingazi ve Libya doğusundaki diğer bölgelere dönmeleri çağrısı yapıldı.

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BİNGAZİ AÇILIMI

Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’yla görüşmelerde Türk tarafı Bingazi konsolosluğunu yeniden faaliyete geçirmek ve Trablus’a olduğu gibi Bingazi’ye de THY’nin uçuş seferlerini başlatması için yürütmesi gereken teknik çalışmalar doğrultusunda gerekli kolaylığın ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması beklentilerini iletti.

Konuk parlamenterlere Libya büyükelçisinin Bingazi’yi ziyareti için davet beklentisi iletildi. Libyalı parlamenterler, Türkiye’nin Bingazi’de konsolosluk açmasını desteklerken, Libya doğusunda halen 300 dolar seviyesinde bulunan Türkiye’ye vize ücretlerinin de düşürülmesini ve vize veren bir şirket açılmasını talep ediyor. Türkiye, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Bingazi Konsolosluğu’nu Haziran 2014’te kapatmıştı.

SEÇİM SONRASI ÇATIŞMA ENDİŞESİ

Libya’da yaklaşan seçimler öncesi gerçekleşen ziyarette, seçim sonuçları sonrası Libya’da çatışma ortamına dönüş endişesi de hakimdi. Bu doğrultuda ziyaret, yaklaşan seçimlerde barış ve huzur ortamını bozacak yaklaşımlardan kaçınılması için yapılması gerekenlerin değerlendirildiği önemli bir platform olarak görülüyor.

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Sonuna kadar savunuruz

Türkiye- Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız, “Gerekirse Libya’yı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi. Libya’nın tamamında iyi ilişkiler geliştirme arzusunu ifade eden Yıldız, ülkede yaklaşan seçimler konusunda ise “Beklentimiz silahlara yeniden başvurulmamasıdır. Şirketleri biz teşvik ediyoruz şu anda, ama silah dendiği zaman bütün şirketler durur” dedi.

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