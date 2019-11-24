Ankesör ve ardışık aramaya tahliye

İzmir merkezli 44 ilde düzenlenen operasyonlarda 124 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay’ın yürüttüğü soruşturmada tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevkedilen 113 şüpheliden 80’i tutuklandı, 33’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin firari olduğu öğrenilirken 2 şüphelinin ise halihazırda gözaltı işlemleri devam ediyor. İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden bir bölümü, Yargıtay’ın “ankesör ve ardışık aramanın örgüt üyeliğine tek başına delil olduğu” kararına rağmen serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilen şüphelilerden 3’ünün sabit hat örgütsel irtibatını kabul etmekle birlikte, faydasız ve yetersiz beyan veren isimler olduğu öğrenildi.