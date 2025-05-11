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Anne köpek kuyuya düşen yavrularına kavuştu

Anne köpek kuyuya düşen yavrularına kavuştu

09:1911/05/2025, Pazar
IHA
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Hatay'da kuyuya düşen yavru köpeklerine kavuşan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıttı.

Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi'nde kuyuya düşen yavru köpekleri fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalıştılar. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, titiz çalışmayla yavru köpekleri kurtararak annesine kavuşturdular. Kurtarma operasyonu esnasında anne köpek de ekiplerin başında bekledi. Yavrularının sesini duymasıyla mutluluk yaşayan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıtırken o anlar kameraya yansıdı.

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