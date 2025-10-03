Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Anneannesi ile teyzesini öldüren sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Anneannesi ile teyzesini öldüren sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

13:373/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'ı (46) üzerlerine benzin döküp, ateşe veren Okan Altay (30) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.
Tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'ı (46) üzerlerine benzin döküp, ateşe veren Okan Altay (30) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.

Tartıştığı anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ile teyzesi Filiz Kaplan'ı (46) üzerlerine benzin döküp, ateşe veren Okan Altay (30) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.

Olay, 20 Ocak 2023'te Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Okan Altay, içinde benzin dolu 5 litrelik bidon ile anneannesi Hülya Çetinkaya ile birlikte yaşadığı daireye gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Üst katta oturan Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan, tartışmayı duyup telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra alt kata indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Okan Altay, bir süre sonra bidondaki benzini anneannesi ile teyzesinin üzerine döküp ateşe vererek kapıyı kapatıp daireden çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede; Çetinkaya ile Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay ise hastaneye götürüldü.

'TEYZEMDEN ALACAĞIM VARDI'

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı. Altay'ın polisteki ifadesinde, "Teyzemden alacağım vardı. Anneannem ve teyzem ile tartışmaya başladık. Üzerlerine benzini döküp, ateşe verdim. Daha sonra kapıyı çekip, çıktım" dedi. Okan Altay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

ADLİ TIP: CEZA EHLİYETİ TAM

'Tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Altay, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Okan Altay, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada mahkeme başkanı, adli tıp tarafından sanığa 'Ceza ehliyeti tam' raporu verildiğini belirtti. Okan Altay, rapora itirazının olmadığını söyledi. Sanık avukatının yeniden rapor alınması talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Mahkeme başkanının, "Suç hakkında söyleyeceğin var mı" sorusuna, sanık "Yok" karşılığını verdi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının son savunmasını gerçekleştirmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.




#Antalya
#Müebbet
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB takvimi duyurdu! 2025 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?