Antakya'ya ziyarette bulunan BM yetkilisi: Kıyametten sahnelerle karşılaştım

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley deprem bölgesinde
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, deprem bölgesi Antakya'da incelemelerde bulundu.
Depremde yaşanan yıkımı gören Beasley, "Bugün gördüklerimi tek bir kelimeyle anlatabilirim: Kıyamet" dedi.
Beasley, "Türkiye'nin güneyinde kıyametten sahnelerle karşılaştım" ifadesini kullandı.
"Bu yıkımın boyutu kavranılacak gibi değil"
TRT World'de yer alan habere göre Beasley, "Bütün mahalleler dümdüz olmuş, binalar yok olmuş, okullar ve dükkanlar kapalı, yaşamlar dağılmış. Bu yıkımın boyutu kavranılacak gibi değil" yorumunu yaptı.
Depremlerin yıktığı Suriye'yi de gören Beasley, Suriye'nin kuzeyinin hali hazırda yıllardır devam eden savaş sebebiyle zorlandığını belirterek, "Adeta yıkım üzerine yıkım eklenmiş" dedi.