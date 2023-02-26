|
Reklam
Reklam
Gündem

Antakya'ya ziyarette bulunan BM yetkilisi: Kıyametten sahnelerle karşılaştım

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Antakya'yı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi Beasley, ''Bugün gördüklerimi tek bir kelimeyle anlatabilirim: Kıyamet. Türkiye'nin güneyinde kıyametten sahnelerle karşılaştım. Bu yıkımın boyutu kavranılacak gibi değil'' ifadelerini kullandı.

10:27 . 26/02/2023 Pazar
Diğer
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley deprem bölgesinde

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley deprem bölgesinde

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, deprem bölgesi Antakya'da incelemelerde bulundu.


Depremde yaşanan yıkımı gören Beasley, "Bugün gördüklerimi tek bir kelimeyle anlatabilirim: Kıyamet" dedi.


Beasley, "Türkiye'nin güneyinde kıyametten sahnelerle karşılaştım" ifadesini kullandı.


"Bu yıkımın boyutu kavranılacak gibi değil"


TRT World'de yer alan habere göre Beasley, "Bütün mahalleler dümdüz olmuş, binalar yok olmuş, okullar ve dükkanlar kapalı, yaşamlar dağılmış. Bu yıkımın boyutu kavranılacak gibi değil" yorumunu yaptı.


Depremlerin yıktığı Suriye'yi de gören Beasley, Suriye'nin kuzeyinin hali hazırda yıllardır devam eden savaş sebebiyle zorlandığını belirterek, "Adeta yıkım üzerine yıkım eklenmiş" dedi.


#Antakya
#deprem
#BM
#yetkili
#David Beasley
2 saat önce
default-profile-img
Antakya'ya ziyarette bulunan BM yetkilisi: Kıyametten sahnelerle karşılaştım
İstanbul'da depremin söylentisi bile yetti: 'Beş altı ay sonra ortaya çıkacak'
Depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı
Enner Valencia atıyor Fenerbahçe kazanıyor
Nihat Kahveci: Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu kaybetmemeli
Borsa depremin ardından alınan önlemlerle dengelendi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.