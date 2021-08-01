Manavgat’a itfaiye desteği için yola çıktılar

Amasya Belediyesi, Antalya’da görev almak üzere bölgeye bir itfaiye aracı ve 3 personel gönderdi.

Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınları da söndürme çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler, itfaiye ekiplerini Antalya’daki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gönderiyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adana, Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için 719 personel ile 150 aracın bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınla mücadele ekiplerimizden 719 personel, 150 araç 28-31 Temmuz arasında söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Adana, Antalya ve Muğla’ya sevk edildi. İstanbul olarak dualarımız ve yüreklerimiz yangından mağdur olan vatandaşlarımızla birlikte" ifadelerini kullandı

REKLAM

Pendik Belediyesi 3 arazöz ve uzman ekip yolladı.

3 arazöz ve uzman ekip

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla 3 arazöz aracı ve uzman ekipler yangınları söndürme çalışmalarına destek için görevlendirildi. 3 arazöz ve uzman ekipler, yangınlara edilen müdahaleye katkı sağlamak amacıyla dün akşam saatlerinde Pendik’ten Antalya’ya doğru yola çıktı.

FOTOĞRAF 10 Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyetlere başlıyor. Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak alevlere müdahale ediyor. Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, o anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Pilotların müdahale sırasında çektiği görüntülerde, yangının verdiği zararı ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Havadan çekilen görüntüler Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor Antalya'da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının ne kadar geniş alana yayıldığını gösteriyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Tüm hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Bozüyük İtfaiye ekibi, Antalya’ya uğurlandı.

Bozüyük İtfaiyesi de destek veriyor

Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen ekip, Antalya’ya uğurlandı.

Amasya'dan araç ve personel desteği

Amasya Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınının söndürülmesinde görev almak üzere bölgeye bir itfaiye aracı ve 3 personel gönderdi.

REKLAM

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Temennimiz bir an önce yangının kontrol altına alınmasıdır. Bölgede çalışan bütün ekiplerimizin rabbim yardımcısı olsun” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri orman yangınlarının devam ettiği Antalya için yola çıktı.

Erzurum'dan 7 araç, 20 personel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri orman yangınlarının devam ettiği Antalya için yola çıktı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “7 araç 20 personelimiz ile orman yangınlarının devam ettiği Antalya bölgesine yardıma gidiyoruz. Bugüne kadar tüm zorlukları birlik olarak aştık. Şimdi de bir olup, afetlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

GÜNDEM Ekiplere su taşırken can veren Şahin’in son paylaşımı duygulandırdı

Giresun Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye destek olması amacıyla araç ve personel gönderdi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 1 araç 3 personel Antalya’ya hareket etti.

REKLAM

Ayrıca Espiye Belediyesinden 1 araç ve 2 personel ile Yağlıdere Belediyesinden 1 araç ve 2 personel de Antalya’ya hareket etti.



