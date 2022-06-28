Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı: Bir günde bin 3 uçak inip kalktı

Vali Ersin Yazıcı Geleneksel AKTOB Buluşmasına ve Dünya Melek Yatırım Forumu lansmanına katıldı. 2022 yılı için umutlu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, havalimanı ile ilgili rekorlar kırılmaya devam ettiğini müjdeledi.

Antalya Havalimanında yeni bir rekor daha

2022 sezonun iyi gittiğini değerlendiren Vali Yazıcı; “İstatistiklerimiz, verilerimiz çok güzel. Cumartesi günü bir rekor kırdık. Antalya Havalimanı bin 3 uçağın inip kalktığı bir havalimanı oldu. Bu şu ana kadarki en yüksek sayı. Cumartesi günü 81 bin 172 misafirimiz Antalya Havalimanımızdan şehrimize girdi. Daha çok misafir ağırladığımız günler de oldu ama gidişatımız iyi” ifadelerine yer verdi.

“Birlikte Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz”

Turizm sektörüne insan kaynağı hazırlama noktasında eğitimle ilgili çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Vali Yazıcı; “İnanıyorum ki, bir kaç yıl sonra sektörde eleman kalitesi ve eleman bulunmasıyla ilgili daha az sorunlarımız olacak. Ama mevcut kalitemiz ve standardımızı kaybedersek bunu başaramayız. Antalya’mızın şöyle bir sorunu var. Antalya basit bir turizm şehri değil. Bu ülkenin turizm gelirlerinin yaklaşık olarak üçte birini temin eden bir şehir. Türkiye’yi temsil eden, Türkiye’nin vitrini olan bir şehir. Dolayısıyla Türkiye anlamında bir sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğun bilincinde olduğunuza ve böyle hareket edeceğinize inanıyorum. Allah nazarlardan saklasın. 2022 sezonunun, iyi geçeceğine inanıyorum. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizin işlerinizi kolaylaştırmak adına çalışmaya ve hep birlikte ülkemizin ekonomisine hizmet etmeye devam edeceğiz. Kazancınız bol ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

REKLAM

İHA

“Dünya Melek Yatırım Forumlarının en güzeli Antalya ev sahipliğinde olacak”

Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu lansmanına da katılan Vali Yazıcı, bugüne kadar yapılan en iyisinin Antalya ev sahipliğinde olacağına vurgu yaptı. “Turizmin başkenti Antalya’mız bu güzel organizasyonu sıfır hatayla tamamlayacaktır” diyen Yazıcı, “Her manada bize düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirip aynı zamanda da gelen tüm konukları rahat ettirerek, güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki, bugüne kadar yapmış olduğunuz Dünya Melek Yatırım Forumlarının en güzeli Antalya ev sahipliğinde olacak. Biz bunu şehir olarak temin edeceğiz” dedi.

“Antalya’da bütün yollar turizme çıkar”

Dijitalleşmenin yaşamın ilk sırasında yer almaya başladığını belirten ve bunun pandemi döneminde daha da arttığını ifade eden Vali Yazıcı; “Adeta bütün hayatımızı telefonlara ve tabletlere koyduk. Yaşamımıza oradan devam ettik. Önlenemeyen bir değişim süreci içerisindeyiz. Ama bir konuya da parantez açmak istiyorum. Biz bu şehirde iki şeyi güzel yapıyoruz. Tarım ve turizmi dünya standartlarının üstünde yapan bir şehiriz. Bu da bizim en büyük gururumuz. Antalya ürettiği tarım ürünlerini dünyaya ihraç ediyor. Bunu yaparken de elverişli doğamızı ve teknolojimizi kullanarak kaliteli ürünler üreterek dünya pazarına sunuyoruz.

REKLAM

Turizme geldiğimizde ise 680 bin yatağımızla tartışmasız dünyanın bir numarasıyız. Geçen yıl 9 milyonu aşan bu yıl da inşallah 9 milyonu aşacak olan yabancı misafirimizle Akdeniz çanağında uygun fiyatla ve en üst standartta turizm hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bizim meşhur bir sözümüz var. Antalya’da bütün yollar turizme çıkar diye. Bu başarı her iki sektörde de hem teknolojik anlamda hem de bilişim anlamında dünyayı yakaladığımız anlamına geliyor. Ben İnanıyorum ki, 25-26 Ekim’de yapacağımız Dünya Melek Yatırım Forumu her manada şehrimiz ve ülkemiz için iyi olacak. Bu şehir bu işi layıkıyla yapacak. Antalya, benzer ve daha büyük organizasyonları gerçekleştirmiş bir şehirdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

REKLAM