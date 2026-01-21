Antalya’da 852 litre kaçak alkol ele geçirildi

Bu kapsamda Kepez ilçesinde 1 şüpheliye ait ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 852 litre kaçak alkol, 176 adet kaçak elektronik sigara, 235 paket kaçak sigara ve 361 adet muhtelif cinste kaçak cinsel içerikli gıda ürünü ele geçirildi.