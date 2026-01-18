Yeni Şafak
Antalya’da deniz suyu ile hava sıcaklığı arasındaki fark açıldı

18:0518/01/2026, Pazar
DHA
Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, Antalya’da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığının üzerine çıktı. Kentte hava 12 derece ölçülürken, deniz suyu 19 derece oldu.

Güneşli havaya rağmen rüzgarın etkili olduğu kentte, rüzgarın hızının saatte ortalama 27 kilometreye, zaman zaman 47 kilometre hıza ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük seviyelerde seyretti. Kentte hava sıcaklığı ortalama 12 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece oldu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne gelerek, deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda oturup denizi izlerken, bazıları sahil bandında yürüyüş yaptı. Kimi amatör balıkçılar ise sabah erken saatlerden itibaren sahil kıyısında oltasını salladı. Varyant Seyir Terasında bulunan Antalya çerçevesi ise bir yanda sahili, diğer yanda dağları görüntüleyenlerin yoğun ilgisini çekti.







