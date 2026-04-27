Antalya’da deniz faciası: Sahilde acı son

Antalya’da akşam saatlerinde elbiseleriyle denize giren bir kişi kısa süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Konyaaltı ilçesi Varyant kısmında akşam saatlerinde elbiseleriyle denize giren kişi bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ve deniz polisine bağlı dalgıçların çalışmasının ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.