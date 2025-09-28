Antalya'da facia zinciri: Korkunç kazada ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okan Çağan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ercan Karaca, Harun B. ve aynı araçtaki Mehmet S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ercan Karaca hastanede kurtarılamadı. Ercan Karaca ve Okan Çağan'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından morga konuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.