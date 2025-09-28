Yeni Şafak
Antalya'da facia zinciri: Korkunç kazada ölü ve yaralılar var

01:0628/09/2025, Pazar
DHA
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'da seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştı. Bu sırada başka bir otomobil de yola savrulan vatandaşın üzerinden geçti. Meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Okan Çağan (57) ve Ercan Karaca (21) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 kara yolunun Örenşehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manavgat’tan Alanya istikametine giden Ercan Karaca yönetimindeki 07 BNM 022 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Çağan’a çarptı. Çağan yaklaşık 100 metre savrulurken, Karaca’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçip Harun B. idaresindeki 06 AEN 597 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada Alparslan G.’nin kullandığı 15 ACN 392 plakalı otomobil de yola savrulan Okan Çağan’ın üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Okan Çağan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ercan Karaca, Harun B. ve aynı araçtaki Mehmet S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Ercan Karaca hastanede kurtarılamadı. Ercan Karaca ve Okan Çağan'ın cenazeleri savcının incelemesinin ardından morga konuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Antalya
#Manavgat
#Kaza
