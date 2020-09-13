Antalya'da feci kaza: Hurda olan haraçtan burnu bile kanamadan çıktı

Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Özgün Ünal’ın kullandığı 06 FH 3127 plakalı otomobil, Denizkent kavşağından D-400 karayoluna çıkmakta olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca 07 EC 155 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Feci kaza ucuz atlatıldı.

Otomobil, çarpışmanın şiddetiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdikten sonra yolun karşı tarafına geçti.

Feci kaza ucuz atlatıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamazken, D-400 karayolu Antalya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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