Antalya'da görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Yükseklerde kar yağışı etkili oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerine mayısın son günlerinde yağan kar, görenleri şaşırttı.
Kalınlığı 4 santime kadar ulaştı
- İlçe merkezinde sağanak olarak etkili olan yağış, rakımı 1700 ila 1800 arasında değişen Küçükköy ve Kırkpınar yaylalarında kar şeklinde etkisini gösterdi. Kısa süre yağmasına rağmen kar kalınlığı 3-4 santime ulaştı.
Hayvanlarını otlatmak için yaylalarda bulunan çobanlar, mayısın sonunda kar yağdığını görünce şaşırdı. Çobanlar, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.