Antalya'da görenler büyük şaşkınlık yaşadı: Yükseklerde kar yağışı etkili oldu Mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı herkeste şaşkınlık oluşturdu. Kokuteli ilçesinde etkili olan yağış, rakımı 1700 ila 1800 arasında değişen Küçükköy ve Kırkpınar yaylalarında kar şeklinde etkisini gösterdi. Kısa süre yağmasına rağmen kar kalınlığı 3-4 santime ulaştı.

Haber Merkezi 29 Mayıs 2020, 11:01 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2020, 11:06 AA