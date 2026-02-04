Yeni Şafak
Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca tutuklandı

16:384/02/2026, Çarşamba
AA
Antalya'da 7 aylık eşi Hatice A.'yı, iki diz altından tabancayla vuran Abdullah A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Abdullah A. (33) ile hamile eşi Hatice A. (25) arasında dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A, silahla eşini sağ ve sol dizinden vurduktan sonra aracıyla kaçtı.

Evde ve çevrede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullah A'yı kısa sürede yakaladı.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşiyle aralarında tartışma çıktığını, eylemi bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

7 aylık eşi Hatice A.'yı, iki diz altından tabancayla vuran Abdullah A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.






