Antalya’da İrlandalı turist yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu

10:1923/10/2025, Perşembe
IHA
Kaptan, su tabanında görüşün az olması ve yerin bitki kökleriyle kaplanması nedeniyle aramaların güçlükle sürdürüldüğünü söyledi.
Antalya’nın Alanya ilçesinden Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü’ne tekne turuna gelen İrlandalı turist, yüzmek için girdiği suda kayboldu. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları bugün devam edecek.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü’nde dün meydana gelen olayda, Alanya’dan tekne turuna katılan İrlandalı turist Antony Damien Smyth (40) kız arkadaşıyla birlikte Sevinç Mahallesi sınırlarında bulunan bir koya geçti. Bir süre sonra yüzmek için baraj gölüne giren Smyth, suyun içinde gözden kayboldu. Kız arkadaşının yardım çığlıkları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



EKİPLER BÖLGEDE ARAMA YAPTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi’ne bağlı kurtarma ekibi, Sarılar ve Akseki Taşlıca Jandarma Karakolu’na bağlı ekipler, AFAD, Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma (SAK) ile Side Su Altı Arama Kurtarma (Side SAK) ekipleri sevk edildi. Su altı ekipleri, İrlandalı turistin arkadaşının gösterdiği noktada dalış yaparak arama çalışması başlattı ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması ve görüşün tamamen kapanması nedeniyle gece arama çalışmasına ara verildi. Ekiplerin bugün arama faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.





