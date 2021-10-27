Antalya’da karaya vuran yalancı katil balına Atlantik’ten gelmiş

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Antalya’da ilk kez kıyıya vuran yalancı katil balinanın subtropikal ve tropikal bölgelerde yaşayan nadir canlılardan olduğunu belirterek, “Kafa yapısından katil balinaya benzediği için bu isim verilmiş, saldırganlığı yoktur, körfezde görülmesi şaşırtıcı” dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki gün önce Çaltıcak mesire alanındaki kayalık bölgeye Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) ölüsü vurdu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personelleri işbirliğiyle balina balıkçı barınağına getirildi. Burada yapılan incelemenin ardından gömüldü. Balinanın sudaki sürüklenme anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansımıştı.



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İHA

"Kırmızı listeye yakın tür"



Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, yalancı katil balinanın isminden dolayı insanı tedirgin eden bir memeli olsa da korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) türünün subtropikal ve tropikal bölgelerinde yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Korun, “Sürüler halinde yaşarlar. Dişileri 60, erkekler ise 64 yıl yaşayabiliyor. Uzunlukları 5.5 metreye, ağırlıkları ise 2 tona kadar çıkabiliyor. Bu türün popülasyonuna yönelik çalışmalar az sayıda. Nadir görülen bir tür, kırmızı listeye dahil olabilecek memeliler. Subtropikal ve tropikal ülkelerin sahillerinde nadir olarak görülüyor. Antalya’da görülmesi şaşırtıcı. Aklıma gelmezdi Antalya’da bir balina görmek” dedi.

"Antalya’da ilk kez görüldü"

Ege Denizi’nde daha önce yalancı katil balinanın görüldüğünü hatırlatan Jale Korun, “Bu tür ekvatorun altından ya da Cebelitarık Boğazı’nı geçip Atlantik’ten de buraya gelmiş olabilir. Yaşam süreleri çok uzun, 64 yıl yaşayan bir tür. Antalya Körfezi koy olarak daha içeride yer alıyor. Bu balinalar daha çok açıklarda yer alırlar, kıyıya yanaşması Antalya’da ilk defa oldu. Derisinde sıyrıklar ve izler vardı. Bu sıyrıklardan ağa takıldığını tahmin ediyoruz. Bu sıyrıkların kuyruk bölümüne de yakın olması bir ağa takılma ihtimalini arttırıyor” diye konuştu.

"İsimsel benzerlik var"



Bu türe yalancı katil balina denilmesini de açıklayan Konur, “Kafa yapısından dolayı katil balinaya benzediği için ismi verilmiş. Aslında bu tür yunusgillerden. Genelde sürüler halinde yaşarlar. Sosyal ağ denilen topluluk oluşturma var. Saldırganlık söz konusu değil. Sadece isimsel bir benzerlik var” dedi.



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katil balina

"Popülasyonları inceliyoruz"



Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Berivan Elif Aslan da, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Memelileri Araştırma Komisyonu olarak, Antalya Körfezi’nde dağılım gösteren deniz memelilerinin popülasyonu, davranışları, yaşam koşullarını incelemek üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Son dönemlerde çeşitli deniz memelilerinin kıyıya vurmasından endişe duyduklarının altını çizen Aslan, “Bunların sebeplerini ortaya çıkarmak ve alınacak önlemlerinde ortaya koymak için çalışıyoruz” dedi.

