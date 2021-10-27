Gündem Antalyada karaya vuran yalancı katil balına Atlantikten gelmiş
ANTALYA AKTÜEL

Antalya’da karaya vuran yalancı katil balına Atlantik’ten gelmiş

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Antalya’da kıyıya vuran yalancı katil balinanın körfezde görülmesinin şaşırtıcı olduğunu belirterek Cebelitarık Boğazı'nı geçip Atlantik'ten gelmiş olabileceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Antalya’da karaya vuran yalancı katil balına Atlantik’ten gelmiş
Katil balina kıyıya vurdu

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Antalya’da ilk kez kıyıya vuran yalancı katil balinanın subtropikal ve tropikal bölgelerde yaşayan nadir canlılardan olduğunu belirterek, “Kafa yapısından katil balinaya benzediği için bu isim verilmiş, saldırganlığı yoktur, körfezde görülmesi şaşırtıcı” dedi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki gün önce Çaltıcak mesire alanındaki kayalık bölgeye Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) ölüsü vurdu.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personelleri işbirliğiyle balina balıkçı barınağına getirildi. Burada yapılan incelemenin ardından gömüldü. Balinanın sudaki sürüklenme anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansımıştı.

İHA

"Kırmızı listeye yakın tür"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, yalancı katil balinanın isminden dolayı insanı tedirgin eden bir memeli olsa da korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.
  1. Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) türünün subtropikal ve tropikal bölgelerinde yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Korun, “Sürüler halinde yaşarlar. Dişileri 60, erkekler ise 64 yıl yaşayabiliyor. Uzunlukları 5.5 metreye, ağırlıkları ise 2 tona kadar çıkabiliyor. Bu türün popülasyonuna yönelik çalışmalar az sayıda. Nadir görülen bir tür, kırmızı listeye dahil olabilecek memeliler. Subtropikal ve tropikal ülkelerin sahillerinde nadir olarak görülüyor. Antalya’da görülmesi şaşırtıcı. Aklıma gelmezdi Antalya’da bir balina görmek” dedi.

"Antalya’da ilk kez görüldü"

Ege Denizi’nde daha önce yalancı katil balinanın görüldüğünü hatırlatan Jale Korun, “Bu tür ekvatorun altından ya da Cebelitarık Boğazı’nı geçip Atlantik’ten de buraya gelmiş olabilir. Yaşam süreleri çok uzun, 64 yıl yaşayan bir tür. Antalya Körfezi koy olarak daha içeride yer alıyor. Bu balinalar daha çok açıklarda yer alırlar, kıyıya yanaşması Antalya’da ilk defa oldu. Derisinde sıyrıklar ve izler vardı. Bu sıyrıklardan ağa takıldığını tahmin ediyoruz. Bu sıyrıkların kuyruk bölümüne de yakın olması bir ağa takılma ihtimalini arttırıyor” diye konuştu.

"İsimsel benzerlik var"

Bu türe yalancı katil balina denilmesini de açıklayan Konur, “Kafa yapısından dolayı katil balinaya benzediği için ismi verilmiş. Aslında bu tür yunusgillerden. Genelde sürüler halinde yaşarlar. Sosyal ağ denilen topluluk oluşturma var. Saldırganlık söz konusu değil. Sadece isimsel bir benzerlik var” dedi.

katil balina
katil balina

"Popülasyonları inceliyoruz"


Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Berivan Elif Aslan da, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Memelileri Araştırma Komisyonu olarak, Antalya Körfezi’nde dağılım gösteren deniz memelilerinin popülasyonu, davranışları, yaşam koşullarını incelemek üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Son dönemlerde çeşitli deniz memelilerinin kıyıya vurmasından endişe duyduklarının altını çizen Aslan, “Bunların sebeplerini ortaya çıkarmak ve alınacak önlemlerinde ortaya koymak için çalışıyoruz” dedi.

Antalya’da şoke eden olay: Kıyıya ölüsü vurdu 5 metre boyunda
FOTOĞRAF 8
Title
Antalya Balıkçı Barınağı yakındaki Çaltıcak mesire alanındaki kayalık bölgede siyah bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede cismin Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) olduğu belirlendi.
Title
Akdeniz Üniversite Su ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personelleri işbirliğiyle balina balıkçı barınağına getirildi.
Title
. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Araştırma Görevlisi ve Deniz Memelileri Araştırma Komisyonu Üyesi Berivan Elif Aslan, Deniz Hayvanları Hastalıkları Araştırıcısı Aycan Ulutaş tarafından yapılan incelemenin ardından, balina ekiplerce gömüldü.
Title
Balığın kıyıdaki görüntüsü ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Title
\"Üzerinde sıyrıklar var\"<br><br>Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, yalancı katil balinanın Akdeniz kıyısı olan ülkelerde yoğun olarak yaşadığını ama Antalya’da ilk kez görüldüğünü kaydetti.
Title
Balinanın yaklaşık 5 metre boyunda erkek bir birey olduğunu dile getiren Korun, “ Balinanın üzerinde sıyrıklar var, muhtemelen ağlardan zarar görmüş. Antalya kıyılarında ilk kez görüyoruz. Ölümü günler önce gerçekleşmiş. Antalya’nın yerli bir türü değil, Akdeniz’e kıyı olan diğer ülkelerde görülüyor. Balinayı sudan, belediye ekipleri çıkardı. Gerekli numunelerin alınmasının ardından gömme işlemi gerçekleştirildi” dedi.
Title
Title
Antalya’da şoke eden olay: Kıyıya ölüsü vurdu 5 metre boyunda
Antalya'da kıyıya yaklaşık 5 metre uzunluğunda yalancı katil balina ölüsü vurdu. Antalya kıyısında ilk kez görülen balinanın yüzeyinde ağ izlerinin olduğu öğrenildi.
Bill Gates Fethiyeye, Jeff Bezos Gökova Körfezine demir attı

Bill Gates Fethiye'ye, Jeff Bezos Gökova Körfezi'ne demir attı
Kilosu 60 bin lira

Kilosu 60 bin lira

Karabük'te üretimi artırılacak.
Kaldırımdan 3üncü şerit

Kaldırımdan
3'üncü şerit

Yayalardan bile yol istediler: Vatandaş çileden çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a çağrı: Servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir
Dünya

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a çağrı: Servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir

Koronavirüs pandemisi ve küresel ısınmanın neden olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle dünyada zengin ile fakir arasındaki uçurum son yıllarda derinleşti. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyada şu anda yakın bir zamanda açlıktan ölecek 42 milyon insanın bulunduğunu belirterek, milyarderlere ellerini ceplerini atmaları çağrısı yaptı. Beasley, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlığın biteceğini söyledi.
Uzay meraklılarına müjde: Dünyanın en büyük gezici sergisi 'NASA Space Adventure' İstanbul'a geliyor
Teknoloji

Uzay meraklılarına müjde: Dünyanın en büyük gezici sergisi 'NASA Space Adventure' İstanbul'a geliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Space Adventure sergisi, 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak. Bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ve interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sunan sergi; 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak.
Şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan Ayla: Ölmek istemiyorum
Gündem

Şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan Ayla: Ölmek istemiyorum

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eşi Serhat T.'den, sürekli şiddet gördüğü için 38 günde evini terk ederek gittiği babaevinde boşanma davası açan Ayla B. T., ölümle tehdit edildiğini söyledi. Ayla B. T uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşinin, babasını döverek burnunu da kırdığını belirterek, "Ben dışarı adımımı atamıyorum. Atsam bile dayak yiyorum, babam dayak yiyor. Beni çarşı içerisinde darp etti, kaşımı patlattı. Ben ölmek istemiyorum. Adaletin bir şekilde yerini bulmasını istiyorum" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.