Antalya'da otomobil takla attı: Üç kişi hayatını kaybetti bir kişi ağır yaralandı

Kaza saat 06.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa U. (19) yönetimindeki 07 BKA 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.'nın (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü.