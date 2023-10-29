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Antalya'da otomobil takla attı: Üç kişi hayatını kaybetti bir kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

18:44 - 29/10/2023 Pazar
DHA
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaza saat 06.00 sıralarında Antalya- Burdur Karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa U. (19) yönetimindeki 07 BKA 38 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Harun Y. (46), Bayram U. (46) ve Turgut K.'nın (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü Mustafa U. ise ambulansla hastaneye götürüldü.


#Antalya
#Döşemealtı
#kaza
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