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Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 8 kişi gözaltında

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 8 kişi gözaltında

11:1016/03/2025, Pazar
IHA
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Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 8 ayrı adrese yapılan operasyonda 11 av tüfeği, 5 tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi. 8 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda; Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.


JASAT ekiplerince 8 ayrı adreste yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 35 adet 9 mm tabanca mermisi ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

#Antalya
#Serik
#Ruhsatsız Silah

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