Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 8 kişi gözaltında

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda; Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

JASAT ekiplerince 8 ayrı adreste yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 35 adet 9 mm tabanca mermisi ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.