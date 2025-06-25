Antalya'da sahte belgelerle tescil edilen 22 araç muhafaza altına alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Resmi Belgede Sahtecilik" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte faaliyet gösteren bir şirkete ait 22 aracın sahte belgelerle tescil edildiği belirlendi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, araçların yasal mevzuata aykırı şekilde tescil edildiği ve bu işlemde sahte belgelerin kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.