Antalya'da şüpheli ölüm: Kızı tarafından cesedi bulundu

11:3628/12/2025, Pazar
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Karamık’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya’da 70 yaşındaki yaşlı kadın, evinin oturma odasında kızı ve kızının erkek arkadaşı tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini Fatmana Karamık’ı (70) ziyaret etmek için erkek arkadaşıyla birlikte eve yedek anahtar ile giren M.K., annesi Fatmana Karamık’ı oturma odasında yerde yatıyor halde buldu.


Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Fatmana Karamık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayın ardından Asayiş Büro Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri dairede detaylı çalışma yaptı.


Öte yandan, olay yerinde alınan sözlü ifadede M.K.’nin, annesini en son birkaç gün önce gördüğünü söylediği öğrenildi. M.K. ile erkek arkadaşı İ.K., ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#antalya
#ölüm
#ceset
