Hatice Yalman'ın ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı: Yardım istemiş

Tokat'ta motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç’u yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalman yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Yalman’ın vücudunda kazanın dışında darp izleri tespit edildi. Yapılan incelemede olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine deresi kenarında kanlı taşlar bulundu. Taşlardaki kan izlerinin Yalman’a ait olduğu anlaşılınca cinayet soruşturması başlatılarak, cinayet şüpheli olarak gözaltına alının Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.





Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma kapsamında Mustafa Koç’a kasten öldürmeye iştirakten ve 7 kişiye ise delileri yok etme suçlamasıyla dava açıldı. Koç dışındaki 7 kişi çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.









İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ





Cinayet davasının ilk duruşması Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mustafa Koç ve tutuksuz yargılanan 7 kişi ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya Hatice Yaman’ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı.









'CİNAYET DEĞİL KAZA' DEDİ





Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık evli ve 3 çocuk babası Mustafa Koç, Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahlı olarak yaşadıklarını belirterek olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktığını iddia etti. Koç savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Ben evden çıktım. Motosikletime bindim giderken, peşimden geldi. Motosikletin arkasına bindi. Tekel bayine gittik. 2 tane daha bira aldım. Tekel bayinde neden 4 parmak işareti yapmış, buna da bir anlam veremiyorum. Sonra olayın gerçekleştiği yere gittik burada beni ikna etmeye çalıştı. Ben seni aldatmadım diye. 1 saat kaldık orada git defol git diye itince düştü. Kendime geldiğimde kanlar içinde idi. Ablamı aradım araba lazım eniştem alsın diye. Sonra telefonum şarjı bitti. Kendisini motosiklete attım. Bulunduğum yerden inerken çukura düştük. Motosiklet devrildi. Yuvarlandık, Orada kalp masajı yaptım. Sonra evime götürdüm. Çabuk ambulans çağırın dedim. Banyoya götürdüm. Öldüğünü düşünmüyordum. Bayıldığını düşündüm. Motosikletle hastaneye götürme imkanım yoktu. Banyoda suya tuttum. Nabzı yoktu. Ambulans geldi ve durun dedim ben onu eski yerine götüreceğim dedim. Bunlarla alakası yok. Ambulansı gönderttim. Evden çıkarmak için tekrar omzuma aldığımda tekrar düştü. Kafasını tekrar vurdu. İlk düştüğünde de nabzı yoktu. Binanın önünde araba var idi. Arabanın arka koltuğuna yatırdım. Ö.S.’ye takip etmesini söyledim. Gideceğimiz yere saptığımızda toprak yol idi. Giderken motosikletle düştüm. Arabadan indirdim. Ambulansı oraya çağıracaktım. Ben şoku hiç atlatamadım. Enişteme sen git dedim. Ben yola atladım 2 tane araba durdu. Kaza yaptım dedim. Ambulanslarla başka hastanelere götürdüler. Polisler geldi hastaneye ben öldüğüne inanamıyorum. Benim 4,5 yıllık karım, beni aldattı sadece kaza oldu. Olayda bunların hiçbirinin suçu yoktur. Olay tamamen anlattığım gibi oldu. Bu olay kaza ile oldu’’ diye konuştu.





BABA: ÖMRÜM BİTENE KADAR DAVACIYIM





Duruşmaya katılan Hatice Yalman’ın babası Duran Yalman ise "Mustafa Koç akşam bize geldi. Konuşmamız gerekiyor dedi. Aldı ve gitti. Giderken yemin etti. Benim çocuğumu Mustafa Koç öldürdü. Benim çocuğumu geri getirsin ben de davamdan vazgeçeyim. Ben şikayetçiyim. Ben sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bunlar yalan konuşuyor. Benim çocuğumu Mustafa Koç, gazinolarda çalıştırarak evinin geçimini sağlıyordu. Kurana el bastı, yemin etti bir şey yapmayacağım diye götürdü. Benim ömrüm bitene kadar davacıyım şikayetçiyim" dedi.





MARKETTE İSTEDİĞİ YARDIMI KASİYER ANLAMADI





Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatice Yalman’ın Avukatı Selinay Arslan ise "Hatice Yalman kaza süsü verilerek, basit bir kasten öldürme mağduru değildir. Hatice Yalman canice ve vahşice katledilmiştir. Katledilmeden önce uluslar arası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır. Bu da yaşamış olduğu paniğin korkunun göstergesidir. Bunu burada Tokat merkezde bir markette yapmıştır. Kasiyer bunu anlamıyor. Buda bir kadının hayatının ne kadar önemli olduğunu işaretin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yardım işareti bulunabileceği anda yardım çağrısı talep ediyor. Karşı taraf anlamadığı ya da görmediği için Hatice Yalman hayattan kopartılıyor" diye konuştu.





Duruşma, mahkeme heyeti tarafından 13 Şubat 2026 tarihine ertelendi.







