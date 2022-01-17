AÖF sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları, 8-9 Ocak tarihlerinde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yaklaşık olarak 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı sınavlar, Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirildi.

AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

Üç milyondan fazla cevap kağıdı okundu

Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilen sınavlarda öğrenciler, sınavlar öncesinde sistem üzerinden HES kodu kontrolüyle ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav salonuna alındı. Sınava giren 1 milyon 139 bin öğrenciye ait toplam 3 milyon 554 bin cevap kağıdının okunduğu sınavlarda toplam 433 bin kişi görev aldı.

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Sonuçlar aof.anadolu.edu.tr web adresinde

Resmî itiraz süresinin dolmasıyla beraber Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçları da ivedilikle açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr web adresinden ulaşabiliyor.