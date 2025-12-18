Apartmanda alarm: Açık unutulan tüp itfaiyeyi harekete geçirdi

Tekirdağ’da bir apartmanın 5’inci katındaki dairede açık unutulan tüp paniğe yol açtı. Gaz kokusunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli araç yardımıyla camdan girdikleri dairede açık tüpü kapatarak olası bir facianın önüne geçti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde bulunan Göçmen Konutları’ndaki bir apartmanda açık unutulan tüp paniğe sebep oldu. Apartmanın 5. katından gelen gaz kokusu üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla daireye camdan girerek müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde açık unutulan tüp kapatılırken, muhtemel bir facianın önüne geçildi.
Ekiplerin hızlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde tehlike bertaraf edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, vatandaşları gaz ve tüp kullanımında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.