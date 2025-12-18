Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Apartmanda alarm: Açık unutulan tüp itfaiyeyi harekete geçirdi

Apartmanda alarm: Açık unutulan tüp itfaiyeyi harekete geçirdi

22:5518/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla daireye camdan girerek müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla daireye camdan girerek müdahale etti.

Tekirdağ’da bir apartmanın 5’inci katındaki dairede açık unutulan tüp paniğe yol açtı. Gaz kokusunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli araç yardımıyla camdan girdikleri dairede açık tüpü kapatarak olası bir facianın önüne geçti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir apartmanın 5 katında bulunan dairede açık unutulan tüp paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde bulunan Göçmen Konutları’ndaki bir apartmanda açık unutulan tüp paniğe sebep oldu. Apartmanın 5. katından gelen gaz kokusu üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla daireye camdan girerek müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde açık unutulan tüp kapatılırken, muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Ekiplerin hızlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde tehlike bertaraf edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, vatandaşları gaz ve tüp kullanımında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.



#Tekirdağ
#Muratlı
#Tüp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları