Apartmanda alarm: Açık unutulan tüp itfaiyeyi harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde bulunan Göçmen Konutları’ndaki bir apartmanda açık unutulan tüp paniğe sebep oldu. Apartmanın 5. katından gelen gaz kokusu üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla daireye camdan girerek müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde açık unutulan tüp kapatılırken, muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Ekiplerin hızlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde tehlike bertaraf edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, vatandaşları gaz ve tüp kullanımında daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.