Otomobilini patlayan suda yıkadı

23:2316/12/2025, Salı
IHA
Sürücünün otomobilini yıkadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da bir vatandaş, patlayan su borusundan akan suyu fırsata çevirerek aracını yıkadı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı. Patlama sonrası yola yoğun miktarda su akarken, bir vatandaşın aracını fışkıran su altında yıkadığı anlar kameraya yansıdı.

Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı. Uzun süre müdahale edilmemesi nedeniyle yolda su birikintileri oluşurken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir vatandaş, akan suyu fırsata çevirerek aracıyla defalarca suyun içinden geçip aracını yıkadı. O anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan, su borusundaki arızaya ekiplerin daha sonra müdahale ettiği öğrenildi.



#Tekirdağ
#Çerkezköy
#Su Borusu
