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Arabanın boşluklarına gizlenen 6 kilo eroin ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo gümrük görevlileri tarafından Türkiye'den ülkeye giriş yapan bir otomobilde yapılan incelemede 6 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

09:29 - 30/05/2024 Perşembe
IHA
Edirne
Edirne

24 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı kadının kullandığı Bulgaristan plakalı otomobilde bulunan 41 yaşındaki erkek yolcunun hareketlerinden şüphelenen ekipler, aracı detaylı kontrol için X-Ray'e yönlendirdi.


Özel bölme kesilerek konulmuş


Yapılan kontrollerde gümrük görevlileri, otomobilin arka lastiklerini söktükten sonra eşiklerdeki fabrika boşluklarında yapılan kesim işlemleri ile özel olarak sarılan 24 paket buldu. Sahada yapılan uyuşturucu testinde maddenin eroine tepki verdiği görüldü. Bulunan uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 6 kilo 120 gram olduğu tespit edildi.


Yakalama ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldığı öğrenildi.




#Edirne
#Kapıkule
#uyuşturucu
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