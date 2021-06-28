Araç sürücülerinin dikkatine: Psikoteknik belgesi için son 3 gün

İnsan unsurundan kaynaklı trafik kazalarını asgariye düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerine mecburi hâle geliyor.Türkiye’de trafik kazalarının yüzde 96’sının sürücü hatasından kaynaklı olması, psikoteknik testinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözleri önüne getirdi.

Psikoteknik belgesi nedir?

Türkiye’de psikoteknik merkezlerinin 15 yıldır faaliyette olduğunu belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, “Sürücülerin refleksini, algısını ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticarî araç sürücülerine mecburi hâle getirildi. Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1181 lira ceza kesecek" diye belirtti.

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Kutlu, "Psikoteknik raporları, refleks, algı ve muhakeme gibi testleri ölçmektedir. 1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor” dedi.

Belgeler sonucunda Türkiye genelinde kazaların yüzde 10 azalması bekleniyor

Cengizhan Kutlu, "Bütün ticarî araç kullanıcılarının Türkiye’nin 847 noktasında yer alan merkezlere 1 Temmuz tarihine kadar bu belgeyi almak için sabah 08.00 ile 23.00’a kadar gidebileceklerini ifade eden Kutlu, “Aldıkları değerlendirme sonucu, psikiyatri doktorunun onayından sonra e-nabız rapora düşecektir. 01 Ocak tarihinden önce rapor alan sürücülerin mutlaka e-nabız uygulamalarından rapor sonuçlarını kontrol etmelerini istiyoruz. Bu tarihten sonra alanlar ise, mutlaka e-devlet üzerinden raporlarının kontrol etmeliler. Bu rapor için sadece servis, şehirlerarası otobüs, toplu taşıma değil, taksi, şirket gibi, hatta herkesin bu testte tabi tutulması gerekiyor. Sosyal hassasiyetimizi arttırmamız gerekiyor. Ticarî araç sürücülerinin bu raporu almasının ardından bir yılda Türkiye genelinde trafik kazalarının yüzde 10 gibi bir azalmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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"Dinlenip test merkezlerine gelmelerini istiyoruz"

Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, Sadece ticarî araç kullanıcılarının psikoteknik raporu almasının yetmediğini belirten Kutlu, “Oto kontrolü de vatandaşların yapmasını istiyoruz. Bu anlamda 3 Eylül 2021 tarihinde tüm servis şoförleri meslekî yeterlilik belgesi almaları da zorunlu hâle geliyor. Bu raporu almadan önce ise psikoteknik raporu alma mecburiyeti var. Ticarî araç kullanıcılarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar psikoteknik raporu almalarını istiyoruz. Psikoteknik merkezlerimize gelen sürücülerin iyi bir şekilde dinlenmelerini, o şekilde gelmelerini istiyoruz. Gelmeden önce burada beklememeleri için muhakkak randevu almaları gerekiyor. Psikoteknik değerlendirme raporu, insanların korkacağı gibi 10 bin lira değil. Sadece 200 liraya 5 yıllık rapor alınıyor. Yıllık 40, aylık ise 3,5 liraya tekabül ediyor. Bu meblağın insan sağlığından daha önemli olduğunu düşünmüyoruz. Bizler hem kendi hayatını ve karşı tarafın da hayatını riske atmamış olacağız. Hiçbir şey candan kıymetli değildir” dedi.

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FOTOĞRAF 13 Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. 6 yaşındaki Duru Akça, halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden dışarı çıktı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan hala ve yeğenini gören iki otomobil dururken, iddiaya göre B.Y.B’ isimli kadının kullandığı otomobil duramayıp küçük kıza çarptı. Kazada hala yara almazken, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Duru Akça, hayatını kaybetti. Kazanın ardından B.Y.B, gözaltına alındı. Duru Akça’nın cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morg gelen acılı anne Teslime Akça güçlükle ayakta dururken gözyaşlarına boğuldu. Hala Rukiye Akça’da gözyaşları içinde yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazenin alınması sırasında anne ve hala son kez morga alındı. Feryatlar içinde dışarı çıkan hala ve anne yakınlarının desteğiyle morgtan ayrıldı. Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça’nın cenazesinin Ermenek’te toprağa verileceği öğrenildi. 3 gündür çok mutluydun <br> <br> Gözyaşlarına boğulan hala Rukiye Akça, “Annem diye ayrılmıyordun benden de sonunda ayrıldın. Beni bıraktın gittin. Bir yastık için bile bana küserdin. Bir yastık için bu kadar küsülür mü annem. Yanından ayırmıyordun beni. Annemin kokusuna kimse yatamaz yanımda derdin... 3 gündür çok mutluydun annem. Bıraktın gittin. Annem ben sensiz ne yapacağım. Ben bu yaşına kadar sana annelik yaptım” diyerek ağladı. Morgtan çıkan anne Teslime Akça ise “Abla benim çocuğumu sarmışlar” diye gözyaşlarına boğuldu. Yaya geçidinde araç durmuyor <br> <br> Enişte Mevlüt Aktaş, “Hala ve yeğen yaya geçidinde beklerken, iki tane araç duruyor ‘geç’ diye işaret yapıyor. Bunlar da yola girdiği zaman bir tane bayan sürücü yolda durmuyor, yaya geçidinde durmuyor. İki araç durmuş üçüncüsü durmuyor. Ciğerimizi yaktı. Allah’ından bulsun dedi. Yaya geçidinde duramayan sürücü 6 yaşındaki Duru’yu ölüme götürdü Yaya geçidinde duramayan sürücü 6 yaşındaki Duru’yu ölüme götürdü Yaya geçidinde duramayan sürücü 6 yaşındaki Duru’yu ölüme götürdü Yaya geçidinde duramayan sürücü 6 yaşındaki Duru’yu ölüme götürdü Yaya geçidinde duramayan sürücü 6 yaşındaki Duru’yu ölüme götürdü Günün en acı haberi: Yaya geçidinde duramayan sürücü 6 yaşındaki Duru’yu ölüme götürdü Antalya'da, halasıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken, yaya geçidinde durmayan otomobilin çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazenin adli tıptan alınması sırasında hala ve annenin gözyaşları ve feryatları yürekleri dağladı.

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Sürücü kurslarından önce psikoteknik testi

Kutlu, "Yapılan araştırmaya göre, trafik kazalarının yüzde 45’inin karar verme, yüzde 40’nın kabiliyet ve algılama, yüzde 13’ünün ise kritik refleksten kaynaklandığını anlatan Kutlu, “Bizler sürücü kurslarına kayıt olmadan önce psikoteknik değerlendirme testinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hastane raporundan bu raporun daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insan unsuru trafik kazalarında yüzde 96.7’dir. Biz bu oranı ne kadar indirebilirsek, trafik kazaları da o kadar azalacak ve can ile mal kaybı yaşanmayacaktır. Anne ve babalar çocuklarını sürücü kurslarına yazdırmadan önce mutlaka psikoteknik testine gitmelerini sağlasın” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 6 Bartın’da meydana gelen kazada sürücü, fren yerine gaza basınca kullandığı otomobil bir iş yerine girerek durabildi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Bartın kent merkezinde Şadırvan mevkisinde meydana geldi. 33 yaşındaki Z.K. isimli kadın, 34 TU 3148 plakalı aracı ile Kemer Köprü mevkisinden Piryamcılar Caddesi istikametine seyir halindeyken Şadırvan mevkisindeki virajda bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün gaza basmasıyla önce kaldırıma çıkan otomobil ardından yol kenarındaki kuruyemişçi dükkanına girerek durabildi. Bu sırada kuruyemişçide bulunan S.S. isimli vatandaş dükkan içinde sıkışarak ayağından yaralandı. Yaralı S.S. sıkıştığı yerden polis ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı ve 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis otosuna alınan sürücü ise o anları büyük korku içinde izledi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Fren yerine gaza basan sürücü iş yerine daldı: 1 yaralı Bartın'ın kent merkezindeki Şadırvan Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü vira alacağı sırada gaz ile freni karıştırarak bir iş yerine girdi. Dükkanda alış veriş yapan bir kişi içeride sıkışarak yaralandı. BiP'te paylaş

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