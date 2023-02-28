Aramızda derin bağlar var: Mısır’dan 10 yıl sonra Türkiye’ye ilk ziyaret

“Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır” açıklamasını yapan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “İki ülke arasında derin bağlar var. Bizim görüşmelerimizden sonra cumhurbaşkanlarımız artık Türkiye’de, Mısır’da nerede arzu ederlerse o görüşmeyi gerçekleştirirler. Bunun planlamasını yapmak görevi de zaten dışişleri bakanları olarak bizim sorumluluğumuzda. Bu doğrultuda bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz.”

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Bu zor zamanlarda bu telefonların büyük bir anlamı var. Zor günlerde gerçek dostluk ve kardeşlik belli olur. Bu dayanışmayı unutmamız mümkün değil. Kardeşim Şükri’nin burada olması son derece önemli ve anlamlıdır.” Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Türk halkına bir kez daha taziyelerini sunan Şukri, "Buraya gelmemiz aslında bir dostluk ve dayanışma mesajıdır. Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda (depremin sonuçlarıyla ilgili) bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz" dedi. Şukri, Mısır olarak Süveyş Kanalı'ndan geçen ve yardım malzemeleri taşıyan gemilere hızlıca Türkiye'ye varmaları için öncelik tanıdıklarını vurgulayarak, ikili ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu ve daha iyi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Şukri, bu görüşmenin çok önemli olduğunu çünkü iki hükümet ve kurumları arasındaki iletişim kanallarının açılmasını sağladığını vurguladı.