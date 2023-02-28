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Aramızda derin bağlar var: Mısır’dan 10 yıl sonra Türkiye’ye ilk ziyaret

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dayanışma ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Şukri, Mersin Limanı’nda Mısır'dan yardım malzemesi taşıyan gemiyi birlikte karşıladı. Şukri, Türkiye'nin yanında olduklarını, en kısa zamanda bunların üstesinden geleceğine inandığını söyledi. Çavuşoğlu, “İki ülke arasında derin bağlar var” dedi. Ziyaret 10 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Mısır’dan 10 yıl sonra Türkiye’ye ilk ziyaret gerçekleşti.

Mısır’dan 10 yıl sonra Türkiye’ye ilk ziyaret gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı. Şukri ve Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeleri basına kapalı yapıldı. Şukri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'dan yardım malzemesi taşıyan "El Hürriye" gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANLARIMIZ GÖRÜŞEBİLİR

“Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır” açıklamasını yapan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “İki ülke arasında derin bağlar var. Bizim görüşmelerimizden sonra cumhurbaşkanlarımız artık Türkiye’de, Mısır’da nerede arzu ederlerse o görüşmeyi gerçekleştirirler. Bunun planlamasını yapmak görevi de zaten dışişleri bakanları olarak bizim sorumluluğumuzda. Bu doğrultuda bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz.”

ŞÜKRİ’NİN BURADA OLMASI SON DERECE ÖNEMLİ

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Bu zor zamanlarda bu telefonların büyük bir anlamı var. Zor günlerde gerçek dostluk ve kardeşlik belli olur. Bu dayanışmayı unutmamız mümkün değil. Kardeşim Şükri’nin burada olması son derece önemli ve anlamlıdır.” Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Türk halkına bir kez daha taziyelerini sunan Şukri, "Buraya gelmemiz aslında bir dostluk ve dayanışma mesajıdır. Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda (depremin sonuçlarıyla ilgili) bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz" dedi. Şukri, Mısır olarak Süveyş Kanalı'ndan geçen ve yardım malzemeleri taşıyan gemilere hızlıca Türkiye'ye varmaları için öncelik tanıdıklarını vurgulayarak, ikili ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu ve daha iyi olma yolunda ilerlediğini belirtti. Şukri, bu görüşmenin çok önemli olduğunu çünkü iki hükümet ve kurumları arasındaki iletişim kanallarının açılmasını sağladığını vurguladı.


#Mısır
#Türkiye
#Mevlüt Çavuşoğlu
#Samih Şukri
2 saat önce
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Aramızda derin bağlar var: Mısır’dan 10 yıl sonra Türkiye’ye ilk ziyaret
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