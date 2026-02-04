Arap basını: Türkiye bölgesel istikrarın vazgeçilmez gücü

Arap kamuoyunun gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu ziyaretleri yer aldı.
Arap medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu ziyaretlerini mercek altına aldı. Erdoğan'ın Suudi Arabistan ile temaslarının bölgesel istikrar, güvenlik ve ekonomik iş birliğinde Türkiye’yi kilit aktör haline getirdiğini vurguladı. Ankara’nın diplomatik ve stratejik ağırlığına dikkat çekildi.
Ortadoğu’daki önde gelen Arap basın kuruluşları, Türkiye’nin bölgesel güvenlik, diplomasi ve ekonomik iş birliğinde yön belirleyen bir ülke konumuna yükseldiğini yazdı. Ankara’nın stratejik liderliği öne çıkarıldı.
'BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN KİLİT ÖNEMDE'
Arab News
’te yer alan değerlendirmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye–Suudi Arabistan ilişkilerini “bölgesel istikrar için kilit önemde” olarak tanımladığı vurgulandı.
'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER HIZLA İLERLİYOR'
Okaz gazetesi
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığını, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla büyüdüğünü yazdı. Haberde, Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren bin 473 Türk şirketinin yatırımlarının 2 milyar doları aştığı bilgisine yer verildi.
'BÖLGESEL İSTİKRAR ORTAK NOKTA'
Şarkul Awsat
, Riyad ile Ankara arasındaki istişarelerin bölgesel istikrarın korunmasına yönelik olduğunu belirtirken,
Al Watan
gazetesi iki ülkenin umut vadeden iş birliği fırsatlarına odaklandığını ve Türkiye–Suudi Arabistan zirvesinin bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini aktardı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALAR GÜNDEMDE
Al Jazeera ve Al Yaum
, Veliaht Prens’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölge ve dünya gündemindeki gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdiğini, ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerini içeren anlaşmaların gündeme geldiğini duyurdu.
Riyad gazetesi
, Veliaht Prens’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini ve farklı ülkelerden liderlerle temasların sürdüğünü yazdı.
'EKONOMİK, SİYASİ VE ASKERİ İLİŞKİLER ELE ALINDI'
Saudi Gazette
, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Riyad’daki El-Yemame Sarayı’nda resmi törenle karşılandığını ve iki ülke arasında resmi görüşmeler yapıldığını aktarırken;
Al Madina gazetesi
Türkiye–Suudi Arabistan ilişkilerini siyasi, askeri ve ekonomik ufuklarıyla ele aldı.
'GELECEK VAAD EDEN FIRSATLAR'
Al Bilad Daily
ise Ankara ile Riyad arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, iki ülkenin iş birliği alanlarını ve gelecek vadeden fırsatları masaya yatırdığını kaydetti.
