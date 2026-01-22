Yeni Şafak
Arazi toplulaştırma ve sınır belirleme kararları Resmi Gazete'de

09:1222/01/2026, Perşembe
AA
İki ilde değişiklik.
Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırlarının yeniden belirlenmesi ile Tunceli'nin bazı köylerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Bolu Köroğlu Dağı’nın koruma ve gelişim sınırları güncellendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aydınlık, Göktepe, Ortaharman ve Sökücek köylerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.

Bir başta karar kapsamında, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Kararda bölgenin haritasına da yer verildi.



#arazi toplulaştırma
#Bolu
#Resmi Gazete
