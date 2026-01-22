Arazi toplulaştırma ve sınır belirleme kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Bolu Köroğlu Dağı’nın koruma ve gelişim sınırları güncellendi.

Buna göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Aydınlık, Göktepe, Ortaharman ve Sökücek köylerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.