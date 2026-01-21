Yeni Şafak
Elektrik piyasası için yeni düzenleme: EPDK'nın sayaç yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

10:4421/01/2026, Çarşamba
AA
EPDK, elektrik piyasasında sayaç ve ölçüm sistemlerine ilişkin kuralları güncelledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasının teknik altyapısını ve işleyişini yakından ilgilendiren önemli bir mevzuat güncellemesine imza attı. Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, lisanssız elektrik üretim tesislerinde kullanılan sayaçlara ilişkin düzenlemede yer alan "ilgili şebeke işletmecisi" ifadesi "dağıtım şebeke işletmecisi" olarak değiştirildi. Böylece söz konusu sayaçlara ilişkin sorumluluk dağıtım şebeke işletmecisine verildi.

SAYAÇ VE ÖLÇÜM SİSTEMİNDE KURALLAR DEĞİŞTİ

İletim sistemine bağlanacak üretim tesisleri için kullanıcı mülkiyet sınırları içerisinde kalan ölçüm noktalarına kurulacak sayaç ve modemlerin kullanıcı tarafından temin edilmesi, bu ekipmanların tesisinin ise Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılması hükme bağlandı.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi'nin (MASS) yaygınlaştırılmasına ilişkin öncelik sıralamasındaki düzenlemeyle TEDAŞ-MLZ/2019-064.A kodlu Haberleşme Ünitesi Teknik Şartnamesi'ne göre temin edilen haberleşme ünitelerinin 1 Mart'tan sonra, Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'da belirtilen koşullar doğrultusunda tesis edilebileceği belirtildi.

Ölçü devrelerinin mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin geçici maddede yapılan değişiklikle, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesindeki üretim santrallerinin sayaçları hariç olmak üzere, iletim bedeli, uzlaştırma işlemleri ve benzeri hesaplamalarda kullanılan sayaçların, yönetmeliğe uygun ölçüm noktalarında yer almaması durumunda bağlantı noktalarının 1 Ocak 2027'ye kadar mevzuata uygun hale getirilmesi öngörüldü.

MASS'a geçiş dönemine ilişkin geçici düzenlemede de TEDAŞ-MLZ/2017-062.A kodlu Elektronik Elektrik Sayaçları Teknik Şartnamesi'ne göre temin edilen sayaçların tesis edilebileceği son tarih 1 Ocak 2026'dan 1 Mart 2026'ya uzatıldı.

Ayrıca, TEDAŞ-MLZ/2019-064.A kodlu Haberleşme Ünitesi Teknik Şartnamesi'ne göre temin edilen haberleşme ünitelerinin 1 Ocak 2026'ya kadar tesis edilebileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

#Elektrik Piyasası
#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
#ölçüm sistemleri
#Sayaç
