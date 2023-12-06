Arda ile telefonda 127 görüşme

Kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen vurgunda tutuklu sanık Seçil Erzan’ın telefon trafiği ortaya çıktı. Dosyadaki sanıkların cep telefonlarının suç tarihinden geriye doğru son 6 aylık arama, mesaj ve aranmaya ilişkin HTS kayıtları tek tek incelendi. BTK’dan istenen 7 Ekim 2022 ile 7 Nisan 2023 arasındaki HTS kayıtları tek tek incelendi. Verilerde Seçil Erzan’ın 6 aylık süre içerisinde cep telefonundan 9 bin 86 GSM görüşmesi yaptığı anlaşıldı.

ARDA’YLA 1 GÜNDE 7 KONUŞMA

Şüpheli Seçil Erzan’ın, en çok parayı kaybettiği öne sürülen eski milli futbolcu Arda Turan ile 127 telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. 6 aylık dönem içerisinde ilk görüşmelerini 24 Ekim 2022’de yapan Turan ve Erzan son görüşmesini 7 Nisan 2023’te gerçekleştirdi. HTS kayıtlarına göre Seçil Erzan ve Arda Turan bazı günler birden çok görüşme yaptı. Bazen bir gün içerisinde 5-6 ya da 7 defa peş peşe görüşen ikili, bu görüşmelerin bir kısmını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

KİLİT İSİMLE 118 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Seçil Erzan’ın görüşme trafiğindeki bir diğer isim ise tutuklu şüphelilerden Ali Yörük. Seçil Erzan’ın fon vaadiyle para alacağı kişilere bankacı olarak tanıttığı ve paraları teslim alan kişi olduğu öne sürülen, 129 kez de Bulgaristan’a gidip geldiği ortaya çıkan Yörük’le Erzan’ın, 118 defa telefon görüşmesi yaptığı kayıtlara yansıdı. HTS kayıtlarına göre 7 Ekim 2022’de başlayan görüşme trafiği 6 Nisan 2023’e kadar sürdü. Bazı günler hiç görüşmeyen ikili, bazı günler ise 8 defa telefon görüşmesi yaptı.

ZABITA AMİRİYLE 6 AYDA 256 KONUŞMA

Soruşturmadaki şüphelilerden olan ve Çorlu’da Zabıta amirliği yaparken Seçil Erzan’a 500 bin dolar para verdiği ortaya çıkan Hüseyin Eligül’de HTS’den çıktı. Eligül’le Erzan arasında 256 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Eligül’ün Seçil Erzan’la en uzun konuşması 11 Ekim 2022’de akşam saatlerinde yapıldı. Eligül ve Erzan bu görüşmede 25 dakika konuştu. Soruşturmadaki müştekilerden Ömer Kahraman’ın da Seçil Erzan’la 213 defa görüşmesi dikkat çekti. Tutuklu sanıklardan Ali Yörük’ün akrabası olan Atilla Yörük’ün 12 kez telefon görüşmesi yaptığı Erzan’la Evrim Pınar Güzel 41 kez iletişim kurdu.

MİLYONLARI VERDİ 5 KEZ GÖRÜŞTÜ

Erzan’a 3 milyon 210 bin dolar verdiğini iddia eden eski futbolculardan Emre Çolak’ın Erzan’la 5 kez, 1 milyon 600 bin dolar alacağı bulunduğunu iddia eden Selçuk İnan’ın ise 7 kez görüştüğü ortaya çıktı. 2 milyon 720 bin dolar verip alamadığını öne sürüp Erzan’dan şikayetçi olan Mert Zeydanlı’nın ise 4 kez telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

EN ÇOK SEVGİLİSİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Seçil Erzan’ın “Kesinlikle ismini veremem, korkuyorum” dediği kişi olduğu iddia edilen Cüneyt Demir’in de Erzan’la 22 kez telefon görüşmesi yaptığı, fona 450 bin dolar para verdiğini iddia eden Müfit Erkasap’ın eşi Nur Erkasap’ın ise Erzan’la 242 kez görüştüğü HTS kayıtlarına yansıdı. Eski futbolcu Emre Belözoğlu’nun paralarını Erzan’a götürdüğü öne sürülen Volkan Bahçekapılı’nın 7 kez ve eski sevgilisi avukat Candaş Gürol’la ise bin 119 kez görüşme yaptığı belirlendi.







