Ardahan'da tek katlı evde yangın: İtfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

21:5315/02/2026, Pazar
AA
Ardahan’ın Posof ilçesinde Zeki Erdem’e ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Çamyazı köyünde Zeki Erdem'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

