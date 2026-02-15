Yeni Şafak
Sancaktepe’de 3 katlı binada yangın paniği: 1 yaralı

Sancaktepe'de 3 katlı binada yangın paniği: 1 yaralı

09:51 15/02/2026, Pazar
DHA
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Sancaktepe'de 3 katlı binanın 2’nci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yabancı uyruklu 1 kişi dumandan etkilendi.

Sancaktepe'de Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi Filiz Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 2’nci katındaki dairede saat 03.45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede binanın giriş katı ve 2’nci katını yoğun duman sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Duman nedeniyle binada mahsur kalan yabancı uyruklu 1 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.




