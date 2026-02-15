Sancaktepe’de 3 katlı binada yangın paniği: 1 yaralı

Sancaktepe'de Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi Filiz Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 2’nci katındaki dairede saat 03.45 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede binanın giriş katı ve 2’nci katını yoğun duman sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.