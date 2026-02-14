Yeni Şafak
Kocaeli'de 7 katlı iş merkezinde yangın

21:3514/02/2026, Cumartesi
DHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı
Kocaeli'deki 7 katlı iş merkezinin dış cephesinde başlayan yangın nedeniyle, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın dış kısmında hasar oluştu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı iş merkezinin dış cephesinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında İnönü Mahallesi 1964 Sokak'ta gıda sektöründe hizmet veren 7 katlı iş merkezinde meydana geldi. Binanın dış cephesinde başlayan yangının ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın üst katındaki dış cepheyi kaplayan alevler, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında binanın dış kısmında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



#Yangn
#İş Merkezi
#İtfaiye
