Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Üsküdar’da metruk binada yangın paniği: Kısa sürede kontrol altına alındı

Üsküdar’da metruk binada yangın paniği: Kısa sürede kontrol altına alındı

07:4115/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Üsküdar’da metruk bina alevlere teslim oldu.
Üsküdar’da metruk bina alevlere teslim oldu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Üsküdar’da iki katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

İcadiye Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ikinci kata sıçrayarak, binanın tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin dört yerden müdahale ettiği yangında alevler yakın çevreden de görüldü.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.



#Üsküdar
#yangın
#istanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)