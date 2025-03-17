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Arkadaşlar arasındaki mobil oyun tartışmasında kan aktı

Arkadaşlar arasındaki mobil oyun tartışmasında kan aktı

22:3617/03/2025, Pazartesi
DHA
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Oyun yüzünden çıkan tartışmada iki kişi bıçakla yaralandı.
Oyun yüzünden çıkan tartışmada iki kişi bıçakla yaralandı.

Eskişehir'de yabancı uyruklu altı kişinin kaldığı evde üç arkadaş arasında mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan kavga sonucu 24 yaşındaki şahıs, iki arkadaşını bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan gözaltına alınırken yaralılar da hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de Özbekistan uyruklu M.T. (24), mobil oyun nedeniyle çıkan tartışmada 2 ev arkadaşını bıçakla karnından yaraladı.

Olay, Yeni Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu 6 kişinin kaldığı evde B.S. (23), R.S. (22) ile M.T. arasında mobil oyun nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede çıkan kavgada o sırada mutfakta yemek yapan M.T., elindeki bıçakla B.S. ve R.S.'ye saldırarak karınlarından yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli M.T. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



#Eskişehir
#Mobil Oyun
#Tartışma
#Bıçaklama

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