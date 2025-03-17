Dersteki öğrencilerin kafalarına sıva düştü

Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin en üst katındaki sınıfta ders işlendiği sırada tavan sıvası düştü. Sıralarda oturan 4 öğrenci hafif yaralandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından öğrencilerden 2'si Yunusemre Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi gören öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'Deprem oldu sandım'

Başından hafif yaralanan lise 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Onur Metin, deprem olduğunu sandığını söyledi. Başında şişlik olduğunu ifade eden Metin, “Sınıfta oturuyorduk, bir anda kafamıza yukardan alçı düştü. Sağlık durumum iyi, sadece kafamda şişlik var. Başka bir şeyim yok. Yanımdaki arkadaşımın da durumu iyi ama diğerlerini bilmiyorum. Daha güvenli bir yer istiyoruz. Bir anda kalkıp, direkt dışarı koştum. Deprem olduğunu sandım” dedi.

'Farklı okuldan gelmiştik'

Enes Talha Sever (15) ise “Aramızda en fazla benim kafama düştü, benim de bir sorunum yok. O yüzden bizi çıkarttılar. Okulumuz eskiydi, restore ediliyordu. Farklı okuldan buraya gelmiştik. Okulumuzun tekrardan yenilenmesini istiyoruz veya şu an yapılmakta olan okulumuzun da bir an önce bitmesini istiyoruz” diye konuştu.

'Korkudan sıçrayıp hastaneye geldim'

Başından yaralanan Mehmet Metin'in eniştesi Rauf Oduncu, olayı haber alınca endişelenip geldiğini belirterek, “Okulda bir kaza olmuş öğretmen aradı, korkudan sıçrayıp hastaneye geldim. Tavan çökmüş, taşları öğrencilerin kafasına gelmiş. 4 öğrencilermiş galiba 2'si buraya 2'si de Osmangazi Üniversitesi'ne götürülmüş. Yanlarında da 1 öğretmen var, şu an için durumdan hiçbir bilgimiz yok. Çocuklara film çektiler onu bekliyoruz. Çocuklara boyunluk falan takmışlar kafalarında da şişlik var” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, teknik ekip tarafında sınıfın incelendiğini ve sıcak-soğuk hava farkıyla tavan sıvasının döküldüğü belirlendiğini ifade etti. Sınıfta gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden yetkililer, öğrencilerin derslere devam ettiğini de sözlerine ekledi.







