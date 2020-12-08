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Gündem Arkadaşlarını para kaçırdılar Cezaevindeki arkadaşlarına göndermek için 15 bin lira istediler
ADANA

Arkadaşlarını para kaçırdılar: Cezaevindeki arkadaşlarına göndermek için 15 bin lira istediler

Adana’da, 15 bin lira istedikleri arkadaşları Ahmet A.’yı silah tehdidiyle götürdükleri çiftlik evinde bir gece alıkoyan Yakup A., Ferhat A., Muhammet K. ve Umut A., yakalanıp, tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Kısa süreli kovalamaca sonunda 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.
Kısa süreli kovalamaca sonunda 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Yakup A., arkadaşı Ahmet A.’yı telefonla arayarak, görüşmek istediğini söyledi. Ardından da Yakup A. (27), arkadaşları Umut A. (19), Muhammet K. (19) ve Ferhat A. (22) ile otomobille evine gittikleri Ahmet A.’yı (31) alıp, mahalledeki çiftlik evine götürdü.

  • Yakup A., Ahmet A.’ya, “Sende yüklü miktarda para varmış. Cezaevindeki arkadaşlarımıza göndermek için bize 15 bin lira ver” dedi. 4 şüpheli, parası olmadığını söyleyen Ahmet A.'yı silah göstererek, ölüm tehdidiyle aynı gece çiftlik evinde alıkoydu.

Sabah saatlerinde Ahmet A., eve gidip altın verebileceğini söyledi. Ahmet A., Muhammet K. ve Umut A. tarafından otomobille evine götürüldü. Ahmet A., eve girdiğinde durumu babası Zeynel A.’ya anlattı. Baba da durumu polise bildirdi. Adrese gelen polisleri gören Muhammet K. ve Umut A., otomobille kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamaca sonunda 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çiftlik evine baskın yapan ekipler, Ferhat A. ve Yakup K.’yi de yakalayıp, gözaltına aldı.

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1 ton zirai ilaç çalındı

Yakup K.’nin, ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, “Bir süre evde oturup, sohbet ettik. Kendisinden yardım istedik, kabul edince de evine gittik. Sonra bizi şikayet etmiş” dediği öğrenildi.

  • Soruşturma kapsamında Yakup A.’nın, Yüreğir ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’ndeki bir çiftlikteki bekçilerin, silahla etkisiz hale getirilip, elleri bağlandıktan sonra 2 traktör ve 1 ton zirai ilacın çalındığı soygun olayına karıştığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup A., Ferhat A. Muhammet K. ve Umut A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Fidye için kaçırdıkları İranlı iş adamını döverken bayılmasın diye şekerli su içirmişler
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İran uyruklu Iraj Kazemi Babil Küçükçekmece'de kaçırıldı. Şüpheliler iş adamını Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan adrese götürerek, rehin aldı. Şüpheliler İranlı iş adamına işkence yaparken, yakınlarından 300 bin dolar fidye istedi. İş adamının yakınları polisi arayarak durumu haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelileri belirlenen adreste kıskıvrak yakalayarak, fidye istenen İranlı Iraj Kazemi Babil'i kurtardı. İranlıyı kaçıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Yaşadığı dehşet anlarını anlatan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, Türkiye'ye yatırım amacıyla geldim. Beni sabah saat 09.00'da marketin önünden silahla zorla aldılar. Arabaya sokmaya çalıştılar binmedim. Sonra biri bağırdı. Direndim ama 'biz polisiz' dedi. Beni zorla bir arabaya soktular. Bir binanın bodrum katına götürdüler ve 6-7 kişi beni dövdü. Üzerime köpek saldı. Saatlerce işkence altındaydım. 300 bin dolar para istiyorlardı. Ben kabul etmedim. Kabul etmeyince baskıları daha çok arttı. Gözleri dönmüştü. Pazartesi gününe kadar zaman istedim. İran'da bulunan kardeşime telefon ettim. 300 bin dolar para istedim. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler. Sabah saatlerinde polis baskın yaptı. Polis geldiğinde bağırdım bana yardım edin dedim. diye konuştu.
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Öte yandan İran uyruklu Iraj Kazemi Babil' in bir büfeden çıkarken 2 kişinin koluna girerek zorla götürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Karşı koymaya çalışan Iraj Kazemi Babil'in şüphelilerle birlikte tekrar büfeye girip tartıştıkları anlar görülüyor. Ardından şüphelilerin Iraj Kazemi Babil'i zorla dışarı çıkartarak götürdükleri anlar kameralara kaydedildi.
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Kaçırılan İranlı iş adamı Çok dövdüklei için bayılmayayım diye şekerli su verdiler
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Fidye için kaçırdıkları İranlı iş adamını döverken bayılmasın diye şekerli su içirmişler
İstanbul Küçükçekmece'de fidye için kaçırılan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, kurtarıldıktan sonra yaptığı açıklamada "Beni zorla bir eve kapatıp saatlerce eziyet ettiler, dövdüler fidye istediler. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler" dedi.
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