Arkadaşlarını para kaçırdılar: Cezaevindeki arkadaşlarına göndermek için 15 bin lira istediler

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan İranlı iş adamı Iraj Kazemi Babil, Türkiye'ye yatırım amacıyla geldim. Beni sabah saat 09.00'da marketin önünden silahla zorla aldılar. Arabaya sokmaya çalıştılar binmedim. Sonra biri bağırdı. Direndim ama 'biz polisiz' dedi. Beni zorla bir arabaya soktular. Bir binanın bodrum katına götürdüler ve 6-7 kişi beni dövdü. Üzerime köpek saldı. Saatlerce işkence altındaydım. 300 bin dolar para istiyorlardı. Ben kabul etmedim. Kabul etmeyince baskıları daha çok arttı. Gözleri dönmüştü. Pazartesi gününe kadar zaman istedim. İran'da bulunan kardeşime telefon ettim. 300 bin dolar para istedim. Beni çok dövdükleri için bayılmayayım diye şekerli su verdiler. Sabah saatlerinde polis baskın yaptı. Polis geldiğinde bağırdım bana yardım edin dedim. diye konuştu.