Gündem Armut ağacından düşen adam hayatını kaybetti
GİRESUN

Armut ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Giresun’un Alucra ilçesinde armut ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Armut ağacından düşen adam hayatını kaybetti
Arif Küpücü

Edinilen bilgilere göre, Arif Küpücü (61) akraba ziyareti için Çamoluk ilçesinden Alucra ilçesinin Arda Köyü’ne gitti. Burada armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Küpücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arif Küpücü, durumunun ağır olması nedeniyle Giresun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yolda durumu fenalaşan Küpücü, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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