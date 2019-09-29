Gündem Arnavutköyde 15 bina ve 1 okul mühürlendi, binaların akıbetini Bakanlık belirleyecek
İSTANBUL

Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendi

Arnavutköy'de 15 bina ve 1 okul mühürlendi, binaların akıbetini Bakanlık belirleyecek

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Arnavutköy Belediyesi ekipleri hasarlı 15 bina ve 1 okulu mühürledi. Mühürlenen binaların akıbeti ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı kapsamlı incelemenin ardından belli olacak. Hasar tespit çalışmalarının ardından bir açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, deprem sonrası 95 bina için şikayet aldıklarını söyledi ve yapılan incelemelerin ardından 15 bina ve 1 okulun mühürlendiğini belirtti.

Haber Merkezi DHA
Arnavutköy Belediyesi ekipleri hasarlı 15 bina ve 1 okulu mühürledi.
Arnavutköy Belediyesi ekipleri hasarlı 15 bina ve 1 okulu mühürledi.

Depremin ardından Arnavutköy'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi.

Arnavutköy'deki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi veren Baltacı; "Belediyemizin çağrı merkezine ulaşarak bizlere ilettiği ve bunun yanında kamu kurumlarının kontrolleri sonucu elde ettiğimiz şikayet ve bilgiler sonucunda 95 tane şikayet ve tespit var. Bunların kimisi ehemmiyetsiz şikayetler kimisi de gerçekten incelenmesi gereken şikayetlerdi. Bu kapsamda 95 şikayet söz konusuydu. 95 şikâyetin ardından yaptığımız ilk incelemelerin ardından 15 binanın bizce gerçekten daha etraflıca incelenmesi gerektiği yönünde tespitimiz var. Bu 15 binanın mühürleme işlemleri yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekipleri bu konuda detaylı bir çalışma yapacak. Şuan itibariyle bu 15 binanın incelemesini yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri bugün itibariyle arazide" dedi.

İşte 5.8'lik depremin sesi
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem Marmara'nın birçok ilinde hissedilerek endişe yaratırken, ABD'den depremle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. ABD?nin başkenti Washington merkezli çok sayıda üniversitenin konsorsiyumu ile oluşan Sismoloji için Anonim Araştırma Kurumları (IRIS), depremin yeraltındaki ses kaydını, resmi web sitesinde paylaştı. Siteden yayımlanan ve 5 saniye süren kayıtta önce bir kırılmayı andıran gürültünün ardından titreme sesi duyuluyor.


Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu ile ilgili son karar Milli Eğitim'de

Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'nda da incelemeler yapıldığını söyleyen Baltacı; “Bunların içerisinde bir tane de okulumuz vardı. Ancak bugün bu okul ile ilgili yapılan incelemede eğitim-öğretimi, binanın sağlığını etkileyici herhangi bir hasar tespiti olarak değerlendirilmedi. Bu okulda eğitime devam edilecek gibi gözüküyor ama bununla ilgili son kararı Milli Eğitim verecektir. Muhtemelen bu okulumuzla ilgili bugün ya da yarın kesin karar verilecektir" dedi.

DHA
Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'nda da incelemeler yapıldı.

Binaların akıbeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda

Yapılan incelemeler sonucu ilçe genelinde hasarlı 15 bina ile ilgili de son kararın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verileceğini söyleyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılacak incelemelerin ardından bu 15 binanın akıbetiyle ilgili karar alındığı zaman da bunu mülk sahipleri ile paylaşacağız. Mühürleyerek boşalttığımız evlerden bizden talepte bulunanlarla ilgili ön adım attık. Bunların çoğu kiracı vatandaşlarımızdı zaten. İki gün aciliyetten dolayı bu vatandaşlarımızı bölgemizdeki otellerde konaklama ihtiyaçlarını karşıladık. Ama mutlaka devletimizin bununla ilgili alacağı kararlar vardır. Onlara destek olmaya da gayret edeceğiz.

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DHA
Depremin ardından Arnavutköy'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi.

"Doğal toplanma alanlarımız zaten var"

İlçemizde fazlasıyla toplanma alanı bulunuyor. Zaten toplanma alanından kasıt açık alandır. Buna rağmen tanımlı olması açısından 110 tane toplanma alanımız var. Ancak bölgemizin yapısı gereği açık alanımız da çok sayıda var. Afet yönetim planlarımız da mevcut. İstanbul için de yeterli toplanma alanları mevcut. Konu ile ilgili AFAD ve Bakanlık açıkladı zaten. Gerek İstanbul ve gerekse ilçemizde böyle bir toplanma alanı sıkıntısı yok diye düşünüyorum" dedi.

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Kandilli Rasathanesi'nde açıklama yapılırken deprem oldu
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