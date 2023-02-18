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Arslan çöp poşetiyle kendini astı

2006 yılında Danıştay'ı basarak hakim Mustafa Yücel Özbilgin’i öldüren Alparslan Arslan cezaevinde intihar etti. Arslan çöp poşetlerinden ilmek yaparak kendini kapıya astı. Daha önce de intihara teşebbüs eden Arslan tek kişilik hücrede kalıyordu.

Saliha Engin
Saliha Engin
04:00 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Alparslan Arslan.

Alparslan Arslan.

2006 yılında Danıştay’ı basarak hakim Mustafa Yücel Özbilgin’i öldüren, 4 kişiyi de yaralayan Alparslan Arslan (46) cezaevinde intihar etti. Alınan bilgiye göre olay perşembe akşamı saat 21.00 civarında yaşandı. Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik hücrede kalan Alparsan Arslan, çöp poşetlerinden ilmek yaparak kapıya kendini astı. Hücreyi kontrole gidince Arslan’ı asılı halde bulan infaz koruma memurları, durumu hemen sağlık görevlileri ve adli makamlara bildirdi.

OTOPSİ YAPILDI

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Arslan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Arslan’ın ölümü ile ilgili şüpheli bir duruma rastlanmadı. Arslan’ın cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan anne ve babası teslim aldı. Ailenin oldukça gergin olduğu gözlenirken, cenaze Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı’na defnedildi. İntiharla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Alparslan Arslan 17 Mayıs 2006’da Danıştay’a giderek 2. Daire’yi basmıştı. Toplantı halindeki heyete kurşun yağdıran Arslan, Hakim Mustafa Yücel Özbilgin’i öldürdü. Aynı saldırıda Mustafa Birden, Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve Ahmet Çobanoğlu da yaralandı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Arslan, Danıştay binası içinde yakalandı. Yargılaması 11 Ağustos 2006’da başlayan Arslan, “ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına” çarptırılmıştı.

Koğuşunu yaktı, akıl hastanesinde yattı

Cezaevindeki ilk döneminde uzun süre yemek yemeyip hastanelik olan Arslan, Sincan F Tipi Cezaevi’nde kaldığı dönemde koğuşunu ateşe vermişti. Arslan, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de bir süre tedavi görmüştü. Daha önce de intihara teşebbüs eden Arslan’ın kaldığı tek kişilik hücrede uzun süredir kendi kişisel temizliğini bile yapmadığı öğrenildi.




#Danıştay
#Alparslan Arslan
#Mustafa Yücel Özbilgin
32 dakika önce
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Arslan çöp poşetiyle kendini astı
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