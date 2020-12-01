Artık evdeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, Külliye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ana gündemini koronavirüs salgını oluşturdu. 4 saat süren toplantı sonrasında Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı:

Kabine toplantımızın ilk ve en önemli konusu koronadaki gelişmelerdi. Dünyanın her yerinde hiç görülmedik bir tırmanışa geçen salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin daha dikkatli davranmasını gerektirmektedir. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tür çarelerden başka bir şey bulunmuyor.

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FEDAKÂRLIK ZAMANI

Belirlediğimiz salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamalarını istiyoruz. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak zorundayız. Salgına ek olarak gribin de artması sağlık sistemi üzerindeki yükü artırdı. Hastanelerin doluluk oranı düşük olmalı. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koydukları gayrete en büyük teşekkürümüz, onlara ilave bir yük getirmemek olacaktır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor.

FOTOĞRAF 13 Bakan Koca'nın 6 ilin sağlık müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından Gaziantep, Bursa ve Kocaeli'de belirgin artış olduğunu söyledi. Bakanın uyardığı Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü. Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi. Bakan Koca'nın özellikle uyardığı kentte tedbirler yine hiçe sayıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETSİZ OLACAK

Salgınla mücadele çalışmalarının değersizleştirmek için yapılan spekülasyon çalışmalarına karşı da dikkatli olmalıyız. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye salgın karşısında verdiği mücadeleden de çıkacaktır. İnşallah aşı sürecinin de başlamasıyla kontrol edilebilir bir mücadelenin içine gireceğiz. Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya ulaşabileceklerdir.

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ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARI

İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır. Yerli aşı çalışmalarını da gün gün izliyoruz. İhtiyacımız olan vakti tedbirlere sıkı sıkıya uyarak kazanmamız gerekiyor. Salgını ekonomik ve sosyal krize dönüştürmemek için adımlarımızı dikkatle atıyoruz. Hem halkımızın sağlığını en üst düzeyde korumayı, hem de istihdamı, eğitimi, sosyal hayatı sürdürmek için yöntemler bulmaya çalışıyoruz.

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İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Kabine toplantımızda ilave istişare elde ettiklerini belirten Erdoğan, bu akşamdan itibaren başlayacak tedbirleri açıkladı:

-Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

-Market, kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

-Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

-65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

-Ana sınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

-Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlit, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

-Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

-Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

-AVM’lere girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

-Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

-50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu millet seni affetmeyecek

Özellikle CHP’lilerin ülkenin temel değerleri ve kurumlarına saldırmasına tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi: “Son olarak CHP’li bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK’yı hedef alan sözler, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesine dönüşmekte olduğunun işaretidir. Yüreklerinde Türkiye yerine başka yerlerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna saldırmasına izin veremeyiz. Bunların sancısı ülkemize yapılan yatırımın nereden geldiği değil, Türk ordusunun son 5 yılda neler yaptığıdır. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi ne Borsa İstanbul’dur, ne Sakarya’daki fabrikadır.

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GÜNDEM Satılık vekil

Bunların derdi kadim medeniyetiyle Türkiye’dir, Türk milletidir, ülkenin hedefleriyledir. Bu zihniyetin istismarını yaptığı demokrasinin, çoğulculuğun en büyük savunucusu ve uygulayıcısı biz olduk. Ey CHP’nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak, benim Silahlı Kuvvetlerime hakaret edecek, sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Bizim demokrasi ve özgürlük sınırlarımız, güya bunların kaynağı olan Batı’nın kendisinin uygulamadığı kadar ileri seviyededir. Türkiye’de devlete ve millete yapılan saldırıların binde birini Batı’da uygulamaya kalkın, görün başınıza neler geliyor.”

Tarihi bir mücadele yürütüyoruz

Erdoğan, “Hükümet olarak bir yandan salgının önünü kesmeye çalışırken, bir yandan da ülkemiz içinde ve dışında tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ben milletimden bir şey daha istiyorum. Lütfen kapalı mekan, evleriniz, neresi olursa olsun, sigara içmeyi bu dönem için kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi kesinlikle bu süre içerisinde bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim var, bunları sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Milletime olan sevgim için istiyorum. Bunların hepsi de akciğerlerimizi tehdit eden en önemli zararlı ürünler” dedi.

Zahirde demokrat hakikatte faşist

Bağımsız ve vicdanlı politikalar nedeniyle saldırılarla mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi: