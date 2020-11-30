Kabinenin gündemi yeni tedbirler

İki haftadır sınırlı olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının vakaları nasıl etkilediğine ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüs ile reformlar olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, 2 haftadır uygulanan sokağa çıkma yasaklarının vakaları nasıl etkilendiğine dair bir sunum yapması bekleniyor. Bazı iller için şehirlerarası yolculuğa yasak gelebileceği belirtiliyor.

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KARABAĞ SUNUMU

Doğu Akdeniz’de korsanca basılıp aranan Türk gemisi de kabinenin gündeminde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da askeri yönden bilgi verecek. Ayrıca Akar’ın Karabağ’a gidecek Mehmetçiğin üstleneceği göreve ilişkin de bilgilendirme yapması bekleniyor. TSK’nın sahada yürüteceği çalışmalar, asker sayısı ve bölgedeki pozisyonu anlatılacak.

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TERÖRLE MÜCADELE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede gelinen son durumu aktaracak. Ayrıca Kovid-19 denetimleriyle ilgili değerlendirmeler yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, reformlar konusunda hafta içinde iş dünyası ile yaptıkları görüşmeler hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek.