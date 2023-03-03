Artık söz Genel Kurul’da: Komisyon’dan “Vekillikleri düşürülsün” kararı

Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. 52 üyeden oluşan Karma Komisyona CHP, İYİ Parti ve HDP’li üyeler katılmadı. Türkkan ve Başarır’ın dokunulmazlık fezlekelerinin haftaya Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu, 10 Ocak’ta Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar vermişti. Başarır, sözlü ya da yazılı savunma vermeyi reddederken, Türkkan 18 sayfalık bir savunmada bulunmuştu.