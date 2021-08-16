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ARTVİN

Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi

Artvin’in Yusufeli İlçesinde taşan dere su baskınlarına neden oldu. Köprüler tıkandı yollar çamurlarla kaplandı. Bazı ev ve ahırlar sel sularında etkilenirken çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Haber Merkezi İHA
Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi
Artvin'de taşan dere su baskınlarına neden oldu.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde gece etkili olan sağanak yağış sonrası Barhal çayı taştı. Taşan dere su baskınlarına neden oldu.

İHA

Bostancı, Esendal ve Mutlu gün köylerinde bulunan köprüler tıkandı, yollar su ve çamurla doldu. Dere kenarında bulunan bazı evler sel sularından etkilenirken, bir ahır ve içinde bulunan inek sel sularına kapıldı.

İHA

İlçede yağmur etkisini azaltmasıyla bölgede hazır bekletilen iş makineleri çalışmalarına başladı. Tıkanan köprüler açıldı, kapalı yolların temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

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