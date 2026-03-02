Aşağılık katiller: Kirli sicile yeni halka

İran dini lideri Ali Hamaney, kızı, torunu, gelini ve damadıyla birlikte Tahran’daki konutunda öldürüldü. Bir devlet başkanının ailesiyle birlikte tüm hukuki ve ahlaki değerler ihlal edilerek 30 bombayla öldürülmesi ABD ve İsrail’in kanlı ve kirli sicilini bir kez daha gündeme taşıdı. İki haydut gücün, uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayarak gerçekleştirdiği operasyonlar, bölgede derin yaralar açmaya devam ediyor. İranlı yetkililer, Hamaney’in her türlü tehdide rağmen günlük yaşamını sürdürdüğünü vurgularken, Washington ve İsrail’in bir yandan sözde müzakere süreçleri yürütüp diğer yandan diplomatik temasların sürdüğü bir anda ağır bombardımanla suikast gerçekleştirdi. Irak’tan Suriye’ye, Filistin’den Lübnan’a uzanan müdahaleler zinciri, bu olayla birlikte yeniden hatırlandı. Söz konusu eylemler, insanlık tarihine geçen kanlı müdahaleler arasında yer aldı.

İlkokul çocuklarını katlettiler

İşgalci güç ve onun suç ortağı ABD her zamanki gibi sivil, kadın ve çocuk ayrımı yapmadıklarını İran'a yönelik hafta sonu başlayan saldırılarda bir kez daha gösterdi. İsrail’e ait savaş uçakları cumartesi günü İran’ın güneyindeki Minab kentinde bir kız ilkokulunu bombaladı. Saldırıda 85 kız öğrenci hayatını kaybetti. Minab kaymakamı okulun doğrudan hedef alındığını söyledi. İran Kızılayı ise sadece cumartesi günü düzenlenen saldırılarda 200’den fazla insanın öldüğünü, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hamas liderliğine suikast girişimi

9 Eylül 2025’te Hamas liderlerinin, İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldiği sırada saldırıya uğradığı iddia edildi. ABD’nin desteği ve koruması altında gerçekleştiği öne sürülen bu saldırı, İsrail’in üçüncü bir ülkede dahi operasyon düzenlemekten çekinmediğinin göstergesi olarak yorumlandı. Patlama seslerinin ardından bir İsrailli kaynak, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada hedefin Hamas liderliği olduğunu belirtti. Bu gelişme, İsrail’in Katar’da operasyon düzenlediğine dair ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

Haniye'yi Tahran'da şehit etti

31 Temmuz 2024'te Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra Tahran'ın göbeğinde kaldığı misafirhanede İsrail tarafından hedef alınarak şehit edildi. Haniye suikastı, işgalci gücün hiçbir ahlaki ve hukuki değere sahip olmadığını bir kez daha gösterdi.

Beyrut'un göbeğinde apartmanı vurdu

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 2 Ocak 2024’te düzenlenen suikastta, Hamas’ın siyasi kanadının en üst düzey isimlerinden Salih Aruri hayatını kaybetti. Başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinde gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısında toplam altı kişi öldü. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Hamas bürosunun hedef alındığını duyurdu. Güvenlik kaynakları saldırının bir toplantıyı hedef aldığını aktarırken, Hamas’a bağlı El Aksa televizyonu Aruri ile birlikte örgütün silahlı kanadından iki yöneticinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırı, Lübnan’ın egemenliğine açık bir ihlal olarak değerlendirildi.

Filistinli gazetecinin ailesini katletti

27 Ekim 2023’te El Cezire muhabiri Wael Al-Dahdouh’un ailesi Gazze’de İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Gazze’nin kuzeyinden tahliye edilen aile, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda sığındıkları evde Amerikan bombalarıyla hedef alındı. 15 yaşındaki Mahmud, 7 yaşındaki Sham ve 18 aylık Adam dahil olmak üzere aile fertlerinin yaşamını yitirmesi, ABD ve İsrail'in çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Ailenin bazı üyelerinin enkaz altında kaldığı aktarıldı.

Kimyasal katliama örtülü onay

2013 yılında Esed rejimi tarafından Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıda 1400’den fazla sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı, uluslararası hukuka aykırı kimyasal silah kullanımı iddialarıyla dünya gündemine oturdu. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, rejimin kimyasal silah kullanımını “kırmızı çizgi” olarak tanımlamıştı. Ancak saldırının ardından doğrudan askeri müdahalede bulunulmaması, ABD yönetiminin İsrail'in çıkarları için suriye'de sivil halkın katledilmesine göz yumduğu değerlendirmesine neden oldu. ABD'nin Suriye'de Esed rejiminin katliamlarınagöz yumduğu süreçte yüz binlerce Suriyeli hayatını kaybederken milyonlarcası mülteci konumuna düştü.

Felluce'de hayatı yok etti

2004 yılında ABD ordusu, Irak’ın direniş merkezlerinden biri olan Felluce’de geniş çaplı saldırılar düzenledi. Nisan ayındaki ilk girişimin ardından Kasım ayında düzenlenen ikinci kanlı operasyonda kent tamamen ABD kontrolüne geçti. Operasyonlar sırasında şehrin büyük bölümü yıkıldı. Yoğun hava bombardımanı uygulanırken beyaz fosfor ve seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat kullanıldığına dair iddialar gündeme geldi. Çatışmalar sonucunda üç bin sivil öldürülürken, kullanılan mühimmatlar nedeniyle evcil hayvanlar hatta kuşlar öldü.

Yaser Arafat'ı öldüren kuşatma

2004 yılında uzun süre kuşatma altında kalan Filistin lideri Yaser Arafat, rahatsızlanmasının ardından Fransa’daki askeri hastaneye kaldırıldı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Resmî açıklamalarda ölüm nedeni felç ve kan bozukluğu olarak duyurulsa da, Filistin kamuoyunda suikast şüpheleri güçlü şekilde dillendirildi. Arafat 2001 sonlarına doğru İsrail tarafından kuşatıldı. Ölümünden kısa bir süre önceye kadar Ramallah'ta bulunan Mukata'a merkezinde 3 yıla yakın etrafı kuşatılmış halde tutulan Arafat'ın bölgeden çıkışına ancak komaya girdikten sonra izin verilmiş ve Fransa'da nakledildiği hastanede hayatını kaybetmişti. Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un geçmişte Arafat’a yönelik sert açıklamaları ve “Taahhüdümden kendimi azat ettim” sözleri, Arafat'ın İsrail tarafından "zehirlenerek" öldürüldüğü şüphelerini daha da artırdı.

Şeyh Yasin'i füzeyle öldürdü

22 Mart 2004’te Hamas’ın kurucularından ve ruhani liderlerinden Şeyh Ahmed Yasin, Gazze’de sabah namazı çıkışında İsrail askeri helikopterinden ateşlenen ABD füzesiyle öldürüldü. Tekerlekli sandalye kullanan 67 yaşındaki Yasin’in yanı sıra kendisiyle birlikte camiden çıkan dokuz sivil de saldırıda yaşamını yitirdi.











