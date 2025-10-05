Asansör geldiğini sanıp adım attı: Feci olayda hayatını kaybetti

Olay, Pınarhisar ilçesi Arpalık Sokak’taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada tadilat çalışması yapan Mehmet Kartal (52), 4. kattan asansörle aşağı inmek istedi. Asansörü çağırdığını zannederek kapıyı açan talihsiz usta, asansörün o katta olmadığını fark etmeyerek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kartal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kartal’ın cenazesi önce Pınarhisar Devlet Hastanesi’ne, ardından otopsi işlemleri için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.