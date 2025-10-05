Yeni Şafak
Asansör geldiğini sanıp adım attı: Feci olayda hayatını kaybetti

21:145/10/2025, Pazar
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'de binada tadilat çalışması yapan usta, asansörü çağırdığını zannederek kapıyı açarak adımını attı. Asansörün o katta olmadığını fark etmeyen usta boşluğa düştü. Usta, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde tadilat için gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Pınarhisar ilçesi Arpalık Sokak’taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada tadilat çalışması yapan Mehmet Kartal (52), 4. kattan asansörle aşağı inmek istedi. Asansörü çağırdığını zannederek kapıyı açan talihsiz usta, asansörün o katta olmadığını fark etmeyerek boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kartal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kartal’ın cenazesi önce Pınarhisar Devlet Hastanesi’ne, ardından otopsi işlemleri için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Mehmet Kartal’ın Kırklareli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çiğdem Cerit’in eniştesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kırklareli
#Apartman
#Asansör
