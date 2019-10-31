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ANKARA

ASELSAN'ın sistemi Mehmetçiğin hayatını kurtardı: Son anda manevra yaptılar

Modernize edilen M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi, Fırat Kalkanı Harekatı'nda tanka yönelik düşman tehdidini algılayıp, içerideki personeli ikaz etti. Tankın yaptığı manevrayla yanında patlayan bombadan kısmen hasar gören sistem birimi, görevini başarıyla sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi
M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi

Modernize edilen M60T tankına kazandırılan Tank Lazer Uyarı Sistemi, Fırat Kalkanı Harekatı'nda tanka gelen düşman tehdidini algılayıp, verdiği uyarıyla içerideki personelin hayatını kurtardı.

AA
M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, M60T ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik bir dizi çalışma yürütüldü.

İKAZ UYARI SİSTEMİ İLE MEHMETÇİĞİ KURTARDI

Bu kapsamda tanklara, Yamgöz Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Pulat Aktif Koruma Sistemi, Sarp Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Yardımcı Güç Ünitesi gibi donanımlar kazandırıldı.

AA
M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi
  • Tank Lazer Uyarı Sistemi'nin sensörü, Fırat Kalkanı Harekatı'nda kullanılan M60T tankı üzerinde görevini icra ederken üzerine gelen düşman tehdidini algılayıp, verdiği uyarıyla tank içindeki personeli ikaz etti ve hayatlarını kurtardı.

Düşman tehdidini algıladıktan hemen sonra M60T tankının yaptığı manevrayla yanında patlayan bombadan üzerine şarapnel parçaları gelen sistemin sensör biriminin sadece ön kapağı hasar gördü. Ön kapağı değiştirilen sensör birimi, görevini halen başarıyla sürdürüyor.

AA
M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi

AA
M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi

TEHDİDE KARŞI EN UYGUN TEDBİRİ SAĞLIYOR

Tank Lazer Uyarı Sistemi, ana muharebe tankı ve zırhlı kara araçlarına, üzerine yönlendirilmiş lazer tehditlerini kısa tepki süresi içinde ve yüksek hassasiyetle algılayıp tespit ve teşhis etme, karşı tedbir sistemlerini harekete geçirme kabiliyetleri kazandırıyor.

  • Sensör birimi tarafından algılanan lazer tehditlerinin geliş açısı, tehdit sınıfı ve kimlik bilgileri operatöre bildirilerek en uygun manevranın yapılmasına ve en uygun karşı tedbirin kısa sürede uygulanmasına imkan sağlanıyor.
Tanklara entegre edilen bir sistem, 4 sensör birimi ve 1 işlemci birimini içeriyor.

360 derece yatay eksen kapsama alanına sahip sistem, çok düşük hatalı tehdit bildirim sıklığı, tehdit takip özelliği, çoklu tehdit tespiti ve takibi, tehdit ve darbe parametrelerini kayıt gibi kabiliyetlere sahip bulunuyor.

AA
M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi

AA
M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi

AA
M60T tankına kazandırılan Tank Lazer İkaz Sistemi
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