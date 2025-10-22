Aşevi üzerinden para aklamışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. İddianamede 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın ifadesi dikkat çekti. Akpolat'ın en yakınındaki kişilerden olduğunu söyleyen Akçadağ, “Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürlüğünü yaptığım dönem kayıt dışı harcamalara ilişkin liste tarafımca tutulmuştur. Bu paralar ruhsat, zabıta ve aşevi ile müteahhitlerden alınan paralardır” dedi. Akçadağ’ın iddianamede yer alan beyanlarına göre, belediyenin açtığı aşevi de kirli paranın merkezi oldu.

GERÇEKTE O KADAR YEMEK DAĞITILMADI

Aşevinde her gün 5 bin 500 kişiye yemek verildiği belirtilse de gerçekte hiçbir zaman bu kadar kişiye yemek dağıtılmadığını söyleyen Akçadağ, “Aşevine alınan malzemeler resmi değildir. Aşevine resmi ve gayriresmi bağış yapılır. Bağış yapan firmalar araştırıldığında çoğunun belediyeyle iltisaklı olduğu, ruhsat sorunları bulunduğu görülecektir. Bu firmalardan veya kişilerden zabıta eliyle para toplanır. Paranın bir kısmı resmi gönderilir, kalanı gayriresmi alınır. Zabıta Müdürü Ali Rıza Gürgen bu işin başındadır. Nurşen Coşkunoğlu aşevi sorumlusuydu. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz en büyük parayı aşevi ve ruhsattan toplayıp, sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden aklıyordu” diye konuştu.

MİLYON DOLARLAR TOPLANDI

Akpolat’ın özel kalem müdürlüğünü yaptığı döneme de değinen Akçadağ, kayıt dışı harcamalara ilişkin liste tuttuğu bilgisini verdi. Akçadağ, bununla ilgili “Tarafıma sorulan harcamaların toplamı 58 milyon liraya yakındır. Bu paralar belediyenin toplamış olduğu rüşvet paralarıdır” ifadelerini kullandı. Bu paraların müteahhitlerden alınan paralar olduğunu kaydeden Akçadağ, Rıza Akpolat’ın müteahhitlerden alınan paranın bir kısmını kendisine ayırdığını, ailesinin harcamalarının da bu paralarla yapıldığını söyledi. Akçadağ, usulsüz işlemler için Polat İnşaat’ın 35 milyon TL, Mana İnşaat’ın 30 milyon TL, Four Seasons Otel’in 10-12 milyon dolar ödediğini, bu paraların hiçbir zaman aşevine gitmediğini ifade etti.

Burhanettin Bulut

Dosyaları ayrıldı

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturmasında rüşvet aldıklarına yönelik iddialar olan CHP Genel Başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut'un dosyaları ayrıldı. Örgüte ait firmaların Seyhan Belediyesi'nde aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve Burhanettin Bulut'a, Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği belirtilen iddianamede, 2024 yerel seçimlerinden önce İmamoğlu'nun talimatıyla Özgür Karabat’ın da CHP’li belediyelere iş yapan firmalardan “seçim desteği” adı altında 5 milyon lira rüşvet aldığı belirtiliyor. Karabat ve Bulut hakkındaki dosya, fezleke hazırlanması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Özgür Karabat

İki il daha incelemede

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması Kütahya ve Isparta’ya uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örgüte ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerinden aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili Başsavcılıklara yazı yazdı.







